١ YER إلى STN

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٩٢٥٠٥٦٣٨ دوربا ساو توميان

1 STN = ١٠٫٨١٠٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى دوربا ساو توميان التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى دوربا ساو توميان

yer
YER
stn
STN
١ YER٠٫٠٩٢٥٠٥٦ STN
٥ YER٠٫٤٦٢٥٢٨ STN
١٠ YER٠٫٩٢٥٠٥٦ STN
٢٥ YER٢٫٣١٢٦٤ STN
٥٠ YER٤٫٦٢٥٢٨ STN
١٠٠ YER٩٫٢٥٠٥٦ STN
٥٠٠ YER٤٦٫٢٥٢٨ STN
١٬٠٠٠ YER٩٢٫٥٠٥٦ STN
٥٬٠٠٠ YER٤٦٢٫٥٢٨ STN
١٠٬٠٠٠ YER٩٢٥٫٠٥٦ STN

حوِّل دوربا ساو توميان إلى الريال اليمني

stn
STN
yer
YER
١ STN١٠٫٨١٠٢ YER
٥ STN٥٤٫٠٥٠٨ YER
١٠ STN١٠٨٫١٠٢ YER
٢٥ STN٢٧٠٫٢٥٤ YER
٥٠ STN٥٤٠٫٥٠٨ YER
١٠٠ STN١٬٠٨١٫٠٢ YER
٥٠٠ STN٥٬٤٠٥٫٠٨ YER
١٬٠٠٠ STN١٠٬٨١٠٫٢ YER
٥٬٠٠٠ STN٥٤٬٠٥٠٫٨ YER
١٠٬٠٠٠ STN١٠٨٬١٠٢ YER

مخطط YER إلى STN

1 YER = ٠ STN

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل دوربا ساو توميان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٢٧٠٦٠٫٠٩٣٠٤٢
منخفض
٠٫٠٨٩٨٢٩٠٫٠٨٩٨٢٩
المتوسط
٠٫٠٩١٦٠٣٠٫٠٩١٤٧٧
التقلب
٠٫٦٦٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
stn

STN - دوربا ساو توميان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STN إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STN. رمز العملة هو Db.

More دوربا ساو توميان info

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