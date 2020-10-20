١ YER إلى SRD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫١٢٢٣١٠٧٦ الدولار ‎السورينامي‎

1 SRD = ٨٫١٧٥٩٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار ‎السورينامي‎ التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٠٥ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار ‎السورينامي‎

yer
YER
srd
SRD
١ YER٠٫١٢٢٣١١ SRD
٥ YER٠٫٦١١٥٥٤ SRD
١٠ YER١٫٢٢٣١١ SRD
٢٥ YER٣٫٠٥٧٧٧ SRD
٥٠ YER٦٫١١٥٥٤ SRD
١٠٠ YER١٢٫٢٣١١ SRD
٥٠٠ YER٦١٫١٥٥٤ SRD
١٬٠٠٠ YER١٢٢٫٣١١ SRD
٥٬٠٠٠ YER٦١١٫٥٥٤ SRD
١٠٬٠٠٠ YER١٬٢٢٣٫١١ SRD

حوِّل الدولار ‎السورينامي‎ إلى الريال اليمني

srd
SRD
yer
YER
١ SRD٨٫١٧٥٩ YER
٥ SRD٤٠٫٨٧٩٥ YER
١٠ SRD٨١٫٧٥٩ YER
٢٥ SRD٢٠٤٫٣٩٧ YER
٥٠ SRD٤٠٨٫٧٩٥ YER
١٠٠ SRD٨١٧٫٥٩ YER
٥٠٠ SRD٤٬٠٨٧٫٩٥ YER
١٬٠٠٠ SRD٨٬١٧٥٫٩ YER
٥٬٠٠٠ SRD٤٠٬٨٧٩٫٥ YER
١٠٬٠٠٠ SRD٨١٬٧٥٩ YER

مخطط YER إلى SRD

1 YER = ٠ SRD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار ‎السورينامي‎

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٢٨٨٧٠٫١٣٩٩٢
منخفض
٠٫١٢١١٧٠٫١٢١١٧
المتوسط
٠٫١٢٥٣٨٠٫١٣١٠٦
التقلب
١٫٦٥٪؜١٫٨٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
srd

SRD - الدولار ‎السورينامي‎

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار ‎السورينامي‎ هو سعر الصرف للزوج SRD إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Dollars هو SRD. رمز العملة هو $.

More الدولار ‎السورينامي‎ info

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