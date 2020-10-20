١ YER إلى RON

محوّل العملات مِن XE

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‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٨٤٣٣١٠٨ الليو الجديد الروماني

1 RON = ٥٤٫٢٥٠٢ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الليو الجديد الروماني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الليو الجديد الروماني

yer
YER
ron
RON
١ YER٠٫٠١٨٤٣٣١ RON
٥ YER٠٫٠٩٢١٦٥٥ RON
١٠ YER٠٫١٨٤٣٣١ RON
٢٥ YER٠٫٤٦٠٨٢٨ RON
٥٠ YER٠٫٩٢١٦٥٥ RON
١٠٠ YER١٫٨٤٣٣١ RON
٥٠٠ YER٩٫٢١٦٥٥ RON
١٬٠٠٠ YER١٨٫٤٣٣١ RON
٥٬٠٠٠ YER٩٢٫١٦٥٥ RON
١٠٬٠٠٠ YER١٨٤٫٣٣١ RON

حوِّل الليو الجديد الروماني إلى الريال اليمني

ron
RON
yer
YER
١ RON٥٤٫٢٥٠٢ YER
٥ RON٢٧١٫٢٥١ YER
١٠ RON٥٤٢٫٥٠٢ YER
٢٥ RON١٬٣٥٦٫٢٦ YER
٥٠ RON٢٬٧١٢٫٥١ YER
١٠٠ RON٥٬٤٢٥٫٠٢ YER
٥٠٠ RON٢٧٬١٢٥٫١ YER
١٬٠٠٠ RON٥٤٬٢٥٠٫٢ YER
٥٬٠٠٠ RON٢٧١٬٢٥١ YER
١٠٬٠٠٠ RON٥٤٢٬٥٠٢ YER

مخطط YER إلى RON

1 YER = ٠ RON

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الليو الجديد الروماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٨٦٢٤٠٫٠١٨٧١٣
منخفض
٠٫٠١٨٢٢٧٠٫٠١٨٢٢٧
المتوسط
٠٫٠١٨٤٨٧٠٫٠١٨٤٦٨
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ron

RON - الليو الجديد الروماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو الجديد الروماني هو سعر الصرف للزوج RON إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو RON. رمز العملة هو lei.

More الليو الجديد الروماني info

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