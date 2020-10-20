١ YER إلى PEN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٥١٩٧٢٠٥ سول البوريفي

1 PEN = ٦٥٫٨٠١٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى سول البوريفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى سول البوريفي

yer
YER
pen
PEN
١ YER٠٫٠١٥١٩٧٢ PEN
٥ YER٠٫٠٧٥٩٨٦ PEN
١٠ YER٠٫١٥١٩٧٢ PEN
٢٥ YER٠٫٣٧٩٩٣ PEN
٥٠ YER٠٫٧٥٩٨٦ PEN
١٠٠ YER١٫٥١٩٧٢ PEN
٥٠٠ YER٧٫٥٩٨٦ PEN
١٬٠٠٠ YER١٥٫١٩٧٢ PEN
٥٬٠٠٠ YER٧٥٫٩٨٦ PEN
١٠٬٠٠٠ YER١٥١٫٩٧٢ PEN

حوِّل سول البوريفي إلى الريال اليمني

pen
PEN
yer
YER
١ PEN٦٥٫٨٠١٦ YER
٥ PEN٣٢٩٫٠٠٨ YER
١٠ PEN٦٥٨٫٠١٦ YER
٢٥ PEN١٬٦٤٥٫٠٤ YER
٥٠ PEN٣٬٢٩٠٫٠٨ YER
١٠٠ PEN٦٬٥٨٠٫١٦ YER
٥٠٠ PEN٣٢٬٩٠٠٫٨ YER
١٬٠٠٠ PEN٦٥٬٨٠١٫٦ YER
٥٬٠٠٠ PEN٣٢٩٬٠٠٨ YER
١٠٬٠٠٠ PEN٦٥٨٬٠١٦ YER

مخطط YER إلى PEN

1 YER = ٠ PEN

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل سول البوريفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٥٣٦٠٠٫٠١٥٣٦٠
منخفض
٠٫٠١٤٩٠٦٠٫٠١٤٧٠٢
المتوسط
٠٫٠١٥١٤٤٠٫٠١٤٩٧٦
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٤٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
pen

PEN - سول البوريفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة سول البوريفي هو سعر الصرف للزوج PEN إلى USD. رمز العملة لـ Peruvian Soles هو PEN. رمز العملة هو S/..

More سول البوريفي info

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