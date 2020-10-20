١ YER إلى NIO

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫١٤٧٠٦٥٤١ كوردوبا نيكاراجوي

1 NIO = ٦٫٧٩٩٧٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى كوردوبا نيكاراجوي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٦ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى كوردوبا نيكاراجوي

yer
YER
nio
NIO
١ YER٠٫١٤٧٠٦٥ NIO
٥ YER٠٫٧٣٥٣٢٧ NIO
١٠ YER١٫٤٧٠٦٥ NIO
٢٥ YER٣٫٦٧٦٦٤ NIO
٥٠ YER٧٫٣٥٣٢٧ NIO
١٠٠ YER١٤٫٧٠٦٥ NIO
٥٠٠ YER٧٣٫٥٣٢٧ NIO
١٬٠٠٠ YER١٤٧٫٠٦٥ NIO
٥٬٠٠٠ YER٧٣٥٫٣٢٧ NIO
١٠٬٠٠٠ YER١٬٤٧٠٫٦٥ NIO

حوِّل كوردوبا نيكاراجوي إلى الريال اليمني

nio
NIO
yer
YER
١ NIO٦٫٧٩٩٧ YER
٥ NIO٣٣٫٩٩٨٥ YER
١٠ NIO٦٧٫٩٩٧ YER
٢٥ NIO١٦٩٫٩٩٢ YER
٥٠ NIO٣٣٩٫٩٨٥ YER
١٠٠ NIO٦٧٩٫٩٧ YER
٥٠٠ NIO٣٬٣٩٩٫٨٥ YER
١٬٠٠٠ NIO٦٬٧٩٩٫٧ YER
٥٬٠٠٠ NIO٣٣٬٩٩٨٫٥ YER
١٠٬٠٠٠ NIO٦٧٬٩٩٧ YER

مخطط YER إلى NIO

1 YER = ٠ NIO

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل كوردوبا نيكاراجوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٤٧١٩٠٫١٤٨٦٨
منخفض
٠٫١٤٦٣٦٠٫١٤٦٣٦
المتوسط
٠٫١٤٦٩٠٠٫١٤٦٩٤
التقلب
٠٫٢٢٪؜٠٫٣٧٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
nio

NIO - كوردوبا نيكاراجوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كوردوبا نيكاراجوي هو سعر الصرف للزوج NIO إلى USD. رمز العملة لـ Nicaraguan Cordobas هو NIO. رمز العملة هو C$.

More كوردوبا نيكاراجوي info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings