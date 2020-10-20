١ YER إلى MAD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٣٩٧١٧٩٣١ الدرهم المغربي

1 MAD = ٢٥٫١٧٧٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدرهم المغربي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٠:٢٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدرهم المغربي

yer
YER
mad
MAD
١ YER٠٫٠٣٩٧١٧٩ MAD
٥ YER٠٫١٩٨٥٩ MAD
١٠ YER٠٫٣٩٧١٧٩ MAD
٢٥ YER٠٫٩٩٢٩٤٨ MAD
٥٠ YER١٫٩٨٥٩ MAD
١٠٠ YER٣٫٩٧١٧٩ MAD
٥٠٠ YER١٩٫٨٥٩ MAD
١٬٠٠٠ YER٣٩٫٧١٧٩ MAD
٥٬٠٠٠ YER١٩٨٫٥٩ MAD
١٠٬٠٠٠ YER٣٩٧٫١٧٩ MAD

حوِّل الدرهم المغربي إلى الريال اليمني

mad
MAD
yer
YER
١ MAD٢٥٫١٧٧٥ YER
٥ MAD١٢٥٫٨٨٨ YER
١٠ MAD٢٥١٫٧٧٥ YER
٢٥ MAD٦٢٩٫٤٣٩ YER
٥٠ MAD١٬٢٥٨٫٨٨ YER
١٠٠ MAD٢٬٥١٧٫٧٥ YER
٥٠٠ MAD١٢٬٥٨٨٫٨ YER
١٬٠٠٠ MAD٢٥٬١٧٧٫٥ YER
٥٬٠٠٠ MAD١٢٥٬٨٨٨ YER
١٠٬٠٠٠ MAD٢٥١٬٧٧٥ YER

مخطط YER إلى MAD

1 YER = ٠ MAD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدرهم المغربي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣٩٩٥٣٠٫٠٤٠٦٦٧
منخفض
٠٫٠٣٩٤٤٩٠٫٠٣٩٤٤٩
المتوسط
٠٫٠٣٩٧٦٤٠٫٠٣٩٩٩٢
التقلب
٠٫١٨٪؜٠٫٢٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
mad

MAD - الدرهم المغربي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرهم المغربي هو سعر الصرف للزوج MAD إلى USD. رمز العملة لـ Moroccan Dirhams هو MAD. رمز العملة هو MAD.

More الدرهم المغربي info

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