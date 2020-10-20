١ YER إلى KYD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣٢٨٣٢٨٦٤ الدولار الكايماني

1 KYD = ٣٠٤٫٥٧٣ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار الكايماني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار الكايماني

yer
YER
kyd
KYD
١ YER٠٫٠٠٣٢٨٣٢٩ KYD
٥ YER٠٫٠١٦٤١٦٤ KYD
١٠ YER٠٫٠٣٢٨٣٢٩ KYD
٢٥ YER٠٫٠٨٢٠٨٢٢ KYD
٥٠ YER٠٫١٦٤١٦٤ KYD
١٠٠ YER٠٫٣٢٨٣٢٩ KYD
٥٠٠ YER١٫٦٤١٦٤ KYD
١٬٠٠٠ YER٣٫٢٨٣٢٩ KYD
٥٬٠٠٠ YER١٦٫٤١٦٤ KYD
١٠٬٠٠٠ YER٣٢٫٨٣٢٩ KYD

حوِّل الدولار الكايماني إلى الريال اليمني

kyd
KYD
yer
YER
١ KYD٣٠٤٫٥٧٣ YER
٥ KYD١٬٥٢٢٫٨٦ YER
١٠ KYD٣٬٠٤٥٫٧٣ YER
٢٥ KYD٧٬٦١٤٫٣٢ YER
٥٠ KYD١٥٬٢٢٨٫٦ YER
١٠٠ KYD٣٠٬٤٥٧٫٣ YER
٥٠٠ KYD١٥٢٬٢٨٦ YER
١٬٠٠٠ KYD٣٠٤٬٥٧٣ YER
٥٬٠٠٠ KYD١٬٥٢٢٬٨٦٠ YER
١٠٬٠٠٠ KYD٣٬٠٤٥٬٧٣٠ YER

مخطط YER إلى KYD

1 YER = ٠ KYD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار الكايماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٢٨٧٥٠٫٠٠٣٢٩٨٧
منخفض
٠٫٠٠٣٢٧٤٨٠٫٠٠٣٢٧٤٨
المتوسط
٠٫٠٠٣٢٨٠٨٠٫٠٠٣٢٨٠٣
التقلب
٠٫١٤٪؜٠٫١٦٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
kyd

KYD - الدولار الكايماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكايماني هو سعر الصرف للزوج KYD إلى USD. رمز العملة لـ Caymanian Dollars هو KYD. رمز العملة هو $.

More الدولار الكايماني info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings