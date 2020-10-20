١ YER إلى KYD

١ الريال اليمني =
٠٫٠٠٣٢٨٣٢٨٦٤ الدولار الكايماني
1 KYD = ٣٠٤٫٥٧٣ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٠٠٣٢٨٣٢٨٦٤ الدولار الكايماني
1 KYD = ٣٠٤٫٥٧٣ YER
YER
KYD
|١ YER
|٠٫٠٠٣٢٨٣٢٩ KYD
|٥ YER
|٠٫٠١٦٤١٦٤ KYD
|١٠ YER
|٠٫٠٣٢٨٣٢٩ KYD
|٢٥ YER
|٠٫٠٨٢٠٨٢٢ KYD
|٥٠ YER
|٠٫١٦٤١٦٤ KYD
|١٠٠ YER
|٠٫٣٢٨٣٢٩ KYD
|٥٠٠ YER
|١٫٦٤١٦٤ KYD
|١٬٠٠٠ YER
|٣٫٢٨٣٢٩ KYD
|٥٬٠٠٠ YER
|١٦٫٤١٦٤ KYD
|١٠٬٠٠٠ YER
|٣٢٫٨٣٢٩ KYD
1 YER = ٠ KYD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٢٨٧٥
|٠٫٠٠٣٢٩٨٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٢٧٤٨
|٠٫٠٠٣٢٧٤٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٣٢٨٠٨
|٠٫٠٠٣٢٨٠٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫١٤٪
|٠٫١٦٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكايماني هو سعر الصرف للزوج KYD إلى USD. رمز العملة لـ Caymanian Dollars هو KYD. رمز العملة هو $.More الدولار الكايماني info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings