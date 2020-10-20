١ YER إلى JPY

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٦٤٥٥٨٣٦٤ الين الياباني

1 JPY = ١٫٥٤٨٩٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الين الياباني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الين الياباني

yer
YER
jpy
JPY
١ YER٠٫٦٤٥٥٨٤ JPY
٥ YER٣٫٢٢٧٩٢ JPY
١٠ YER٦٫٤٥٥٨٤ JPY
٢٥ YER١٦٫١٣٩٦ JPY
٥٠ YER٣٢٫٢٧٩٢ JPY
١٠٠ YER٦٤٫٥٥٨٤ JPY
٥٠٠ YER٣٢٢٫٧٩٢ JPY
١٬٠٠٠ YER٦٤٥٫٥٨٤ JPY
٥٬٠٠٠ YER٣٬٢٢٧٫٩٢ JPY
١٠٬٠٠٠ YER٦٬٤٥٥٫٨٤ JPY

حوِّل الين الياباني إلى الريال اليمني

jpy
JPY
yer
YER
١ JPY١٫٥٤٨٩٩ YER
٥ JPY٧٫٧٤٤٩٣ YER
١٠ JPY١٥٫٤٨٩٩ YER
٢٥ JPY٣٨٫٧٢٤٦ YER
٥٠ JPY٧٧٫٤٤٩٣ YER
١٠٠ JPY١٥٤٫٨٩٩ YER
٥٠٠ JPY٧٧٤٫٤٩٣ YER
١٬٠٠٠ JPY١٬٥٤٨٫٩٩ YER
٥٬٠٠٠ JPY٧٬٧٤٤٫٩٣ YER
١٠٬٠٠٠ JPY١٥٬٤٨٩٫٩ YER

مخطط YER إلى JPY

1 YER = ٠ JPY

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الين الياباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٤٥٨٣٠٫٦٤٥٨٣
منخفض
٠٫٦١٩٥٩٠٫٦٠٤٧٢
المتوسط
٠٫٦٣٣٢٧٠٫٦٢٤٤٩
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٤٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
jpy

JPY - الين الياباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الين الياباني هو سعر الصرف للزوج JPY إلى USD. رمز العملة لـ الين الياباني هو JPY. رمز العملة هو ¥.

More الين الياباني info

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