١ YER إلى JPY

١ الريال اليمني =
٠٫٦٤٥٥٨٣٦٤ الين الياباني
1 JPY = ١٫٥٤٨٩٩ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٠٫٦٤٥٥٨٣٦٤ الين الياباني
1 JPY = ١٫٥٤٨٩٩ YER
YER
JPY
|١ YER
|٠٫٦٤٥٥٨٤ JPY
|٥ YER
|٣٫٢٢٧٩٢ JPY
|١٠ YER
|٦٫٤٥٥٨٤ JPY
|٢٥ YER
|١٦٫١٣٩٦ JPY
|٥٠ YER
|٣٢٫٢٧٩٢ JPY
|١٠٠ YER
|٦٤٫٥٥٨٤ JPY
|٥٠٠ YER
|٣٢٢٫٧٩٢ JPY
|١٬٠٠٠ YER
|٦٤٥٫٥٨٤ JPY
|٥٬٠٠٠ YER
|٣٬٢٢٧٫٩٢ JPY
|١٠٬٠٠٠ YER
|٦٬٤٥٥٫٨٤ JPY
1 YER = ٠ JPY
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٦٤٥٨٣
|٠٫٦٤٥٨٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٦١٩٥٩
|٠٫٦٠٤٧٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٦٣٣٢٧
|٠٫٦٢٤٤٩
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٦٪
|٠٫٤٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الين الياباني هو سعر الصرف للزوج JPY إلى USD. رمز العملة لـ الين الياباني هو JPY. رمز العملة هو ¥.More الين الياباني info
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