١ YER إلى JOD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٢٨٣٣٥٥٣٩ الدينار الأردني

1 JOD = ٣٥٢٫٩١٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدينار الأردني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٤ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدينار الأردني

yer
YER
jod
JOD
١ YER٠٫٠٠٢٨٣٣٥٥ JOD
٥ YER٠٫٠١٤١٦٧٨ JOD
١٠ YER٠٫٠٢٨٣٣٥٥ JOD
٢٥ YER٠٫٠٧٠٨٣٨٨ JOD
٥٠ YER٠٫١٤١٦٧٨ JOD
١٠٠ YER٠٫٢٨٣٣٥٥ JOD
٥٠٠ YER١٫٤١٦٧٨ JOD
١٬٠٠٠ YER٢٫٨٣٣٥٥ JOD
٥٬٠٠٠ YER١٤٫١٦٧٨ JOD
١٠٬٠٠٠ YER٢٨٫٣٣٥٥ JOD

حوِّل الدينار الأردني إلى الريال اليمني

jod
JOD
yer
YER
١ JOD٣٥٢٫٩١٤ YER
٥ JOD١٬٧٦٤٫٥٧ YER
١٠ JOD٣٬٥٢٩٫١٤ YER
٢٥ JOD٨٬٨٢٢٫٨٤ YER
٥٠ JOD١٧٬٦٤٥٫٧ YER
١٠٠ JOD٣٥٬٢٩١٫٤ YER
٥٠٠ JOD١٧٦٬٤٥٧ YER
١٬٠٠٠ JOD٣٥٢٬٩١٤ YER
٥٬٠٠٠ JOD١٬٧٦٤٬٥٧٠ YER
١٠٬٠٠٠ JOD٣٬٥٢٩٬١٤٠ YER

مخطط YER إلى JOD

1 YER = ٠ JOD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدينار الأردني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٨٣٤٠٠٫٠٠٢٨٣٧٤
منخفض
٠٫٠٠٢٨٣١١٠٫٠٠٢٨٣١١
المتوسط
٠٫٠٠٢٨٣٢٨٠٫٠٠٢٨٣٢٨
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
jod

JOD - الدينار الأردني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الأردني هو سعر الصرف للزوج JOD إلى USD. رمز العملة لـ Jordanian Dinars هو JOD. رمز العملة هو JD.

More الدينار الأردني info

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