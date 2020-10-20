١ YER إلى ILS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٥٠٢١٦٨٤ الشيكل الإسرائيلي

1 ILS = ٦٦٫٥٧٠٤ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الشيكل الإسرائيلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الشيكل الإسرائيلي

yer
YER
ils
ILS
١ YER٠٫٠١٥٠٢١٧ ILS
٥ YER٠٫٠٧٥١٠٨٤ ILS
١٠ YER٠٫١٥٠٢١٧ ILS
٢٥ YER٠٫٣٧٥٥٤٢ ILS
٥٠ YER٠٫٧٥١٠٨٤ ILS
١٠٠ YER١٫٥٠٢١٧ ILS
٥٠٠ YER٧٫٥١٠٨٤ ILS
١٬٠٠٠ YER١٥٫٠٢١٧ ILS
٥٬٠٠٠ YER٧٥٫١٠٨٤ ILS
١٠٬٠٠٠ YER١٥٠٫٢١٧ ILS

حوِّل الشيكل الإسرائيلي إلى الريال اليمني

ils
ILS
yer
YER
١ ILS٦٦٫٥٧٠٤ YER
٥ ILS٣٣٢٫٨٥٢ YER
١٠ ILS٦٦٥٫٧٠٤ YER
٢٥ ILS١٬٦٦٤٫٢٦ YER
٥٠ ILS٣٬٣٢٨٫٥٢ YER
١٠٠ ILS٦٬٦٥٧٫٠٤ YER
٥٠٠ ILS٣٣٬٢٨٥٫٢ YER
١٬٠٠٠ ILS٦٦٬٥٧٠٫٤ YER
٥٬٠٠٠ ILS٣٣٢٬٨٥٢ YER
١٠٬٠٠٠ ILS٦٦٥٬٧٠٤ YER

مخطط YER إلى ILS

1 YER = ٠ ILS

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الشيكل الإسرائيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٥٠٦٦٠٫٠١٥٢٦٥
منخفض
٠٫٠١٤٦٣٥٠٫٠١٤٦١٧
المتوسط
٠٫٠١٤٩٢٨٠٫٠١٤٩١٢
التقلب
٠٫٤٥٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
ils

ILS - الشيكل الإسرائيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشيكل الإسرائيلي هو سعر الصرف للزوج ILS إلى USD. رمز العملة لـ Israeli New Shekels هو ILS. رمز العملة هو ₪.

More الشيكل الإسرائيلي info

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