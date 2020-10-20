١ YER إلى IDR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٦٥٫٣١٤٤٧٠ الروبية الأندونيسية

1 IDR = ٠٫٠١٥٣١٠٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الروبية الأندونيسية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الروبية الأندونيسية

yer
YER
idr
IDR
١ YER٦٥٫٣١٤٥ IDR
٥ YER٣٢٦٫٥٧٢ IDR
١٠ YER٦٥٣٫١٤٥ IDR
٢٥ YER١٬٦٣٢٫٨٦ IDR
٥٠ YER٣٬٢٦٥٫٧٢ IDR
١٠٠ YER٦٬٥٣١٫٤٥ IDR
٥٠٠ YER٣٢٬٦٥٧٫٢ IDR
١٬٠٠٠ YER٦٥٬٣١٤٫٥ IDR
٥٬٠٠٠ YER٣٢٦٬٥٧٢ IDR
١٠٬٠٠٠ YER٦٥٣٬١٤٥ IDR

حوِّل الروبية الأندونيسية إلى الريال اليمني

idr
IDR
yer
YER
١ IDR٠٫٠١٥٣١٠٥ YER
٥ IDR٠٫٠٧٦٥٥٢٧ YER
١٠ IDR٠٫١٥٣١٠٥ YER
٢٥ IDR٠٫٣٨٢٧٦٤ YER
٥٠ IDR٠٫٧٦٥٥٢٧ YER
١٠٠ IDR١٫٥٣١٠٥ YER
٥٠٠ IDR٧٫٦٥٥٢٧ YER
١٬٠٠٠ IDR١٥٫٣١٠٥ YER
٥٬٠٠٠ IDR٧٦٫٥٥٢٧ YER
١٠٬٠٠٠ IDR١٥٣٫١٠٥ YER

مخطط YER إلى IDR

1 YER = ٠ IDR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الروبية الأندونيسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٥٫٨٨٣٦٥٫٨٨٣
منخفض
٦٤٫٧٣٠٦٣٫٤٠٨
المتوسط
٦٥٫٣٨٢٦٤٫٦٦٧
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٤٤٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
idr

IDR - الروبية الأندونيسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الأندونيسية هو سعر الصرف للزوج IDR إلى USD. رمز العملة لـ Indonesian Rupiahs هو IDR. رمز العملة هو Rp.

More الروبية الأندونيسية info

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