١ YER إلى IDR

١ الريال اليمني =
٦٥٫٣١٤٤٧٠ الروبية الأندونيسية
1 IDR = ٠٫٠١٥٣١٠٥ YER
محوّل العملات مِن XE
١ الريال اليمني =
٦٥٫٣١٤٤٧٠ الروبية الأندونيسية
1 IDR = ٠٫٠١٥٣١٠٥ YER
YER
IDR
|١ YER
|٦٥٫٣١٤٥ IDR
|٥ YER
|٣٢٦٫٥٧٢ IDR
|١٠ YER
|٦٥٣٫١٤٥ IDR
|٢٥ YER
|١٬٦٣٢٫٨٦ IDR
|٥٠ YER
|٣٬٢٦٥٫٧٢ IDR
|١٠٠ YER
|٦٬٥٣١٫٤٥ IDR
|٥٠٠ YER
|٣٢٬٦٥٧٫٢ IDR
|١٬٠٠٠ YER
|٦٥٬٣١٤٫٥ IDR
|٥٬٠٠٠ YER
|٣٢٦٬٥٧٢ IDR
|١٠٬٠٠٠ YER
|٦٥٣٬١٤٥ IDR
1 YER = ٠ IDR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٦٥٫٨٨٣
|٦٥٫٨٨٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٦٤٫٧٣٠
|٦٣٫٤٠٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٦٥٫٣٨٢
|٦٤٫٦٦٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٨٪
|٠٫٤٤٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.More الريال اليمني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الأندونيسية هو سعر الصرف للزوج IDR إلى USD. رمز العملة لـ Indonesian Rupiahs هو IDR. رمز العملة هو Rp.More الروبية الأندونيسية info
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