١ YER إلى EUR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٣٧٠٣٨٣٣٦ اليورو

1 EUR = ٢٦٩٫٩٩١ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى اليورو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى اليورو

yer
YER
eur
EUR
١ YER٠٫٠٠٣٧٠٣٨٣ EUR
٥ YER٠٫٠١٨٥١٩٢ EUR
١٠ YER٠٫٠٣٧٠٣٨٣ EUR
٢٥ YER٠٫٠٩٢٥٩٥٨ EUR
٥٠ YER٠٫١٨٥١٩٢ EUR
١٠٠ YER٠٫٣٧٠٣٨٣ EUR
٥٠٠ YER١٫٨٥١٩٢ EUR
١٬٠٠٠ YER٣٫٧٠٣٨٣ EUR
٥٬٠٠٠ YER١٨٫٥١٩٢ EUR
١٠٬٠٠٠ YER٣٧٫٠٣٨٣ EUR

حوِّل اليورو إلى الريال اليمني

eur
EUR
yer
YER
١ EUR٢٦٩٫٩٩١ YER
٥ EUR١٬٣٤٩٫٩٥ YER
١٠ EUR٢٬٦٩٩٫٩١ YER
٢٥ EUR٦٬٧٤٩٫٧٦ YER
٥٠ EUR١٣٬٤٩٩٫٥ YER
١٠٠ EUR٢٦٬٩٩٩٫١ YER
٥٠٠ EUR١٣٤٬٩٩٥ YER
١٬٠٠٠ EUR٢٦٩٬٩٩١ YER
٥٬٠٠٠ EUR١٬٣٤٩٬٩٥٠ YER
١٠٬٠٠٠ EUR٢٬٦٩٩٬٩١٠ YER

مخطط YER إلى EUR

1 YER = ٠ EUR

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل اليورو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
eur

EUR - اليورو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليورو هو سعر الصرف للزوج EUR إلى USD. رمز العملة لـ عملات يورو هو EUR. رمز العملة هو €.

More اليورو info

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