١ YER إلى EEK

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٥٧٩٥٢٥٥١ الكرون الإستوني

1 EEK = ١٧٫٢٥٥٥ YER

EEK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكرون الإستوني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣١ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكرون الإستوني

yer
YER
eek
EEK
١ YER٠٫٠٥٧٩٥٢٦ EEK
٥ YER٠٫٢٨٩٧٦٣ EEK
١٠ YER٠٫٥٧٩٥٢٦ EEK
٢٥ YER١٫٤٤٨٨١ EEK
٥٠ YER٢٫٨٩٧٦٣ EEK
١٠٠ YER٥٫٧٩٥٢٦ EEK
٥٠٠ YER٢٨٫٩٧٦٣ EEK
١٬٠٠٠ YER٥٧٫٩٥٢٦ EEK
٥٬٠٠٠ YER٢٨٩٫٧٦٣ EEK
١٠٬٠٠٠ YER٥٧٩٫٥٢٦ EEK

حوِّل الكرون الإستوني إلى الريال اليمني

eek
EEK
yer
YER
١ EEK١٧٫٢٥٥٥ YER
٥ EEK٨٦٫٢٧٧٥ YER
١٠ EEK١٧٢٫٥٥٥ YER
٢٥ EEK٤٣١٫٣٨٧ YER
٥٠ EEK٨٦٢٫٧٧٥ YER
١٠٠ EEK١٬٧٢٥٫٥٥ YER
٥٠٠ EEK٨٬٦٢٧٫٧٥ YER
١٬٠٠٠ EEK١٧٬٢٥٥٫٥ YER
٥٬٠٠٠ EEK٨٦٬٢٧٧٫٥ YER
١٠٬٠٠٠ EEK١٧٢٬٥٥٥ YER

مخطط YER إلى EEK

1 YER = ٠ EEK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكرون الإستوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٤٢٠٠٫٠٠٣٧٦١١
منخفض
٠٫٠٠٣٦٦٣٦٠٫٠٠٣٦٦٣٦
المتوسط
٠٫٠٠٣٧١٤٩٠٫٠٠٣٧١١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
eek

EEK - الكرون الإستوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون الإستوني هو سعر الصرف للزوج EEK إلى USD. رمز العملة لـ Estonian Krooni هو EEK. رمز العملة هو kr.

More الكرون الإستوني info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings