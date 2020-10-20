١ YER إلى CZK

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٩٣١٣١٩٤١ الكورون التشيكي

1 CZK = ١٠٫٧٣٧٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكورون التشيكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكورون التشيكي

yer
YER
czk
CZK
١ YER٠٫٠٩٣١٣١٩ CZK
٥ YER٠٫٤٦٥٦٦ CZK
١٠ YER٠٫٩٣١٣١٩ CZK
٢٥ YER٢٫٣٢٨٣ CZK
٥٠ YER٤٫٦٥٦٦ CZK
١٠٠ YER٩٫٣١٣١٩ CZK
٥٠٠ YER٤٦٫٥٦٦ CZK
١٬٠٠٠ YER٩٣٫١٣١٩ CZK
٥٬٠٠٠ YER٤٦٥٫٦٦ CZK
١٠٬٠٠٠ YER٩٣١٫٣١٩ CZK

حوِّل الكورون التشيكي إلى الريال اليمني

czk
CZK
yer
YER
١ CZK١٠٫٧٣٧٥ YER
٥ CZK٥٣٫٦٨٧٣ YER
١٠ CZK١٠٧٫٣٧٥ YER
٢٥ CZK٢٦٨٫٤٣٦ YER
٥٠ CZK٥٣٦٫٨٧٣ YER
١٠٠ CZK١٬٠٧٣٫٧٥ YER
٥٠٠ CZK٥٬٣٦٨٫٧٣ YER
١٬٠٠٠ CZK١٠٬٧٣٧٫٥ YER
٥٬٠٠٠ CZK٥٣٬٦٨٧٫٣ YER
١٠٬٠٠٠ CZK١٠٧٬٣٧٥ YER

مخطط YER إلى CZK

1 YER = ٠ CZK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكورون التشيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٣٦٤٣٠٫٠٩٥١٦٥
منخفض
٠٫٠٩٠٠٤٢٠٫٠٩٠٠٤٢
المتوسط
٠٫٠٩٢٢٧٦٠٫٠٩٢٦٤٢
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٤١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
czk

CZK - الكورون التشيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكورون التشيكي هو سعر الصرف للزوج CZK إلى USD. رمز العملة لـ Czech Koruny هو CZK. رمز العملة هو Kč.

More الكورون التشيكي info

أزواج العملات الريال اليمني (YER) الشهيرة

usd

YER إلى USD

eur

YER إلى EUR

gbp

YER إلى GBP

jpy

YER إلى JPY

cad

YER إلى CAD

aud

YER إلى AUD

chf

YER إلى CHF

cny

YER إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings