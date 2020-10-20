١ YER إلى COP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٦٫٤٠٠٥٦٨ البيزو الكولومبي

1 COP = ٠٫٠٦٠٩٧٣٥ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى البيزو الكولومبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٠ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى البيزو الكولومبي

yer
YER
cop
COP
١ YER١٦٫٤٠٠٦ COP
٥ YER٨٢٫٠٠٢٨ COP
١٠ YER١٦٤٫٠٠٦ COP
٢٥ YER٤١٠٫٠١٤ COP
٥٠ YER٨٢٠٫٠٢٨ COP
١٠٠ YER١٬٦٤٠٫٠٦ COP
٥٠٠ YER٨٬٢٠٠٫٢٨ COP
١٬٠٠٠ YER١٦٬٤٠٠٫٦ COP
٥٬٠٠٠ YER٨٢٬٠٠٢٫٨ COP
١٠٬٠٠٠ YER١٦٤٬٠٠٦ COP

حوِّل البيزو الكولومبي إلى الريال اليمني

cop
COP
yer
YER
١ COP٠٫٠٦٠٩٧٣٥ YER
٥ COP٠٫٣٠٤٨٦٧ YER
١٠ COP٠٫٦٠٩٧٣٥ YER
٢٥ COP١٫٥٢٤٣٤ YER
٥٠ COP٣٫٠٤٨٦٧ YER
١٠٠ COP٦٫٠٩٧٣٥ YER
٥٠٠ COP٣٠٫٤٨٦٧ YER
١٬٠٠٠ COP٦٠٫٩٧٣٥ YER
٥٬٠٠٠ COP٣٠٤٫٨٦٧ YER
١٠٬٠٠٠ COP٦٠٩٫٧٣٥ YER

مخطط YER إلى COP

1 YER = ٠ COP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل البيزو الكولومبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٦٫٦٨٤١٦٫٦٨٤
منخفض
١٥٫٤٥٤١٥٫٠٣٨
المتوسط
١٦٫٢٨٧١٥٫٧٣٦
التقلب
٠٫٧٩٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
cop

COP - البيزو الكولومبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الكولومبي هو سعر الصرف للزوج COP إلى USD. رمز العملة لـ Colombian Pesos هو COP. رمز العملة هو $.

More البيزو الكولومبي info

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