١ YER إلى ALL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٣٧١٧٦٠٤٦ الليك الألباني

1 ALL = ٢٫٦٨٩٩٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الليك الألباني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الليك الألباني

yer
YER
all
ALL
١ YER٠٫٣٧١٧٦ ALL
٥ YER١٫٨٥٨٨ ALL
١٠ YER٣٫٧١٧٦ ALL
٢٥ YER٩٫٢٩٤٠١ ALL
٥٠ YER١٨٫٥٨٨ ALL
١٠٠ YER٣٧٫١٧٦ ALL
٥٠٠ YER١٨٥٫٨٨ ALL
١٬٠٠٠ YER٣٧١٫٧٦ ALL
٥٬٠٠٠ YER١٬٨٥٨٫٨ ALL
١٠٬٠٠٠ YER٣٬٧١٧٫٦ ALL

حوِّل الليك الألباني إلى الريال اليمني

all
ALL
yer
YER
١ ALL٢٫٦٨٩٩ YER
٥ ALL١٣٫٤٤٩٥ YER
١٠ ALL٢٦٫٨٩٩ YER
٢٥ ALL٦٧٫٢٤٧٦ YER
٥٠ ALL١٣٤٫٤٩٥ YER
١٠٠ ALL٢٦٨٫٩٩ YER
٥٠٠ ALL١٬٣٤٤٫٩٥ YER
١٬٠٠٠ ALL٢٬٦٨٩٫٩ YER
٥٬٠٠٠ ALL١٣٬٤٤٩٫٥ YER
١٠٬٠٠٠ ALL٢٦٬٨٩٩ YER

مخطط YER إلى ALL

1 YER = ٠ ALL

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الليك الألباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٧٥٢٣٠٫٣٨٠٣٩
منخفض
٠٫٣٦٧٩٩٠٫٣٦٧٩٩
المتوسط
٠٫٣٧٢٦٢٠٫٣٧٣٧١
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٣٣٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
all

ALL - الليك الألباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليك الألباني هو سعر الصرف للزوج ALL إلى USD. رمز العملة لـ Albanian Leke هو ALL. رمز العملة هو L.

More الليك الألباني info

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