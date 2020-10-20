١ XOF إلى XPT

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

‏٠٫٠٠٠٠٠١٦٢٩٢٤١٧٤٤ أوقية بلاتينيوم

1 XPT = ٦١٣٬٧٨٢ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى أوقية بلاتينيوم التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى أوقية بلاتينيوم

xof
XOF
xpt
XPT
١ XOF٠٫٠٠٠٠٠١٦٢٩٢٤ XPT
٥ XOF٠٫٠٠٠٠٠٨١٤٦٢١ XPT
١٠ XOF٠٫٠٠٠٠١٦٢٩٢٤ XPT
٢٥ XOF٠٫٠٠٠٠٤٠٧٣١ XPT
٥٠ XOF٠٫٠٠٠٠٨١٤٦٢١ XPT
١٠٠ XOF٠٫٠٠٠١٦٢٩٢٤ XPT
٥٠٠ XOF٠٫٠٠٠٨١٤٦٢١ XPT
١٬٠٠٠ XOF٠٫٠٠١٦٢٩٢٤ XPT
٥٬٠٠٠ XOF٠٫٠٠٨١٤٦٢١ XPT
١٠٬٠٠٠ XOF٠٫٠١٦٢٩٢٤ XPT

حوِّل أوقية بلاتينيوم إلى الفرنك الوسط أفريقي

xpt
XPT
xof
XOF
١ XPT٦١٣٬٧٨٢ XOF
٥ XPT٣٬٠٦٨٬٩١٠ XOF
١٠ XPT٦٬١٣٧٬٨٢٠ XOF
٢٥ XPT١٥٬٣٤٤٬٦٠٠ XOF
٥٠ XPT٣٠٬٦٨٩٬١٠٠ XOF
١٠٠ XPT٦١٬٣٧٨٬٢٠٠ XOF
٥٠٠ XPT٣٠٦٬٨٩١٬٠٠٠ XOF
١٬٠٠٠ XPT٦١٣٬٧٨٢٬٠٠٠ XOF
٥٬٠٠٠ XPT٣٬٠٦٨٬٩١٠٬٠٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ XPT٦٬١٣٧٬٨٢٠٬٠٠٠ XOF

مخطط XOF إلى XPT

1 XOF = ٠ XPT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل أوقية بلاتينيوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠١٨٣٦٨٠٫٠٠٠٠٠١٨٤٩٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠١٥٩٠٩٠٫٠٠٠٠٠١٥٢٧٢
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠١٧٠٤٧٠٫٠٠٠٠٠١٧١٥٠
التقلب
٤٫٩٠٪؜٥٫٥٦٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
xpt

XPT - أوقية بلاتينيوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بلاتينيوم هو سعر الصرف للزوج XPT إلى USD. رمز العملة لـ Platinum Ounces هو XPT.

More أوقية بلاتينيوم info

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