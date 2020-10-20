١ XOF إلى XDR

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١٢٤٨٧١٠٠ حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

1 XDR = ٨٠٠٫٨٢٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

xof
XOF
xdr
XDR
١ XOF٠٫٠٠١٢٤٨٧١ XDR
٥ XOF٠٫٠٠٦٢٤٣٥٥ XDR
١٠ XOF٠٫٠١٢٤٨٧١ XDR
٢٥ XOF٠٫٠٣١٢١٧٧ XDR
٥٠ XOF٠٫٠٦٢٤٣٥٥ XDR
١٠٠ XOF٠٫١٢٤٨٧١ XDR
٥٠٠ XOF٠٫٦٢٤٣٥٥ XDR
١٬٠٠٠ XOF١٫٢٤٨٧١ XDR
٥٬٠٠٠ XOF٦٫٢٤٣٥٥ XDR
١٠٬٠٠٠ XOF١٢٫٤٨٧١ XDR

حوِّل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي إلى الفرنك الوسط أفريقي

xdr
XDR
xof
XOF
١ XDR٨٠٠٫٨٢٦ XOF
٥ XDR٤٬٠٠٤٫١٣ XOF
١٠ XDR٨٬٠٠٨٫٢٦ XOF
٢٥ XDR٢٠٬٠٢٠٫٧ XOF
٥٠ XDR٤٠٬٠٤١٫٣ XOF
١٠٠ XDR٨٠٬٠٨٢٫٦ XOF
٥٠٠ XDR٤٠٠٬٤١٣ XOF
١٬٠٠٠ XDR٨٠٠٬٨٢٦ XOF
٥٬٠٠٠ XDR٤٬٠٠٤٬١٣٠ XOF
١٠٬٠٠٠ XDR٨٬٠٠٨٬٢٦٠ XOF

مخطط XOF إلى XDR

1 XOF = ٠ XDR

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٢٥٢٩٠٫٠٠١٢٥٣٠
منخفض
٠٫٠٠١٢٣٩٠٠٫٠٠١٢٣١٨
المتوسط
٠٫٠٠١٢٤٣٢٠٫٠٠١٢٤٣١
التقلب
٠٫٢٠٪؜٠٫١٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
xdr

XDR - حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي هو سعر الصرف للزوج XDR إلى USD. رمز العملة لـ IMF Special Drawing Rights هو XDR.

More حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي info

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