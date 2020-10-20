١ XOF إلى XDR

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠١٢٤٨٧١٠٠ حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي
1 XDR = ٨٠٠٫٨٢٦ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠١٢٤٨٧١٠٠ حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي
1 XDR = ٨٠٠٫٨٢٦ XOF
XOF
XDR
|١ XOF
|٠٫٠٠١٢٤٨٧١ XDR
|٥ XOF
|٠٫٠٠٦٢٤٣٥٥ XDR
|١٠ XOF
|٠٫٠١٢٤٨٧١ XDR
|٢٥ XOF
|٠٫٠٣١٢١٧٧ XDR
|٥٠ XOF
|٠٫٠٦٢٤٣٥٥ XDR
|١٠٠ XOF
|٠٫١٢٤٨٧١ XDR
|٥٠٠ XOF
|٠٫٦٢٤٣٥٥ XDR
|١٬٠٠٠ XOF
|١٫٢٤٨٧١ XDR
|٥٬٠٠٠ XOF
|٦٫٢٤٣٥٥ XDR
|١٠٬٠٠٠ XOF
|١٢٫٤٨٧١ XDR
1 XOF = ٠ XDR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٢٥٢٩
|٠٫٠٠١٢٥٣٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٢٣٩٠
|٠٫٠٠١٢٣١٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠١٢٤٣٢
|٠٫٠٠١٢٤٣١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٠٪
|٠٫١٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي هو سعر الصرف للزوج XDR إلى USD. رمز العملة لـ IMF Special Drawing Rights هو XDR.More حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي info
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