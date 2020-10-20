١ XOF إلى XCD

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠٤٤٤٣٢٩٦٩ دولار شرق الكاريبي
1 XCD = ٢٢٥٫٠٥٨ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠٤٤٤٣٢٩٦٩ دولار شرق الكاريبي
1 XCD = ٢٢٥٫٠٥٨ XOF
XOF
XCD
|١ XOF
|٠٫٠٠٤٤٤٣٣ XCD
|٥ XOF
|٠٫٠٢٢٢١٦٥ XCD
|١٠ XOF
|٠٫٠٤٤٤٣٣ XCD
|٢٥ XOF
|٠٫١١١٠٨٢ XCD
|٥٠ XOF
|٠٫٢٢٢١٦٥ XCD
|١٠٠ XOF
|٠٫٤٤٤٣٣ XCD
|٥٠٠ XOF
|٢٫٢٢١٦٥ XCD
|١٬٠٠٠ XOF
|٤٫٤٤٣٣ XCD
|٥٬٠٠٠ XOF
|٢٢٫٢١٦٥ XCD
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٤٤٫٤٣٣ XCD
1 XOF = ٠ XCD
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٤٤٩٤١
|٠٫٠٠٤٤٩٤١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠٤٣٩٩١
|٠٫٠٠٤٣٧٦٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠٤٤٣٠٥
|٠٫٠٠٤٤٣٣٨
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٠٪
|٠٫٢٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.More دولار شرق الكاريبي info
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