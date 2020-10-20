١ XOF إلى XCD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٤٤٤٣٢٩٦٩ دولار شرق الكاريبي

1 XCD = ٢٢٥٫٠٥٨ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى دولار شرق الكاريبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى دولار شرق الكاريبي

xof
XOF
xcd
XCD
١ XOF٠٫٠٠٤٤٤٣٣ XCD
٥ XOF٠٫٠٢٢٢١٦٥ XCD
١٠ XOF٠٫٠٤٤٤٣٣ XCD
٢٥ XOF٠٫١١١٠٨٢ XCD
٥٠ XOF٠٫٢٢٢١٦٥ XCD
١٠٠ XOF٠٫٤٤٤٣٣ XCD
٥٠٠ XOF٢٫٢٢١٦٥ XCD
١٬٠٠٠ XOF٤٫٤٤٣٣ XCD
٥٬٠٠٠ XOF٢٢٫٢١٦٥ XCD
١٠٬٠٠٠ XOF٤٤٫٤٣٣ XCD

حوِّل دولار شرق الكاريبي إلى الفرنك الوسط أفريقي

xcd
XCD
xof
XOF
١ XCD٢٢٥٫٠٥٨ XOF
٥ XCD١٬١٢٥٫٢٩ XOF
١٠ XCD٢٬٢٥٠٫٥٨ XOF
٢٥ XCD٥٬٦٢٦٫٤٥ XOF
٥٠ XCD١١٬٢٥٢٫٩ XOF
١٠٠ XCD٢٢٬٥٠٥٫٨ XOF
٥٠٠ XCD١١٢٬٥٢٩ XOF
١٬٠٠٠ XCD٢٢٥٬٠٥٨ XOF
٥٬٠٠٠ XCD١٬١٢٥٬٢٩٠ XOF
١٠٬٠٠٠ XCD٢٬٢٥٠٬٥٨٠ XOF

مخطط XOF إلى XCD

1 XOF = ٠ XCD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل دولار شرق الكاريبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٤٩٤١٠٫٠٠٤٤٩٤١
منخفض
٠٫٠٠٤٣٩٩١٠٫٠٠٤٣٧٦٠
المتوسط
٠٫٠٠٤٤٣٠٥٠٫٠٠٤٤٣٣٨
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
xcd

XCD - دولار شرق الكاريبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.

More دولار شرق الكاريبي info

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