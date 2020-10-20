١ XOF إلى XAF

١ الفرنك الوسط أفريقي =
١٫٠٠٠٠٠٠٠ الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي
1 XAF = ١٫٠٠٠٠٠ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
١٫٠٠٠٠٠٠٠ الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي
1 XAF = ١٫٠٠٠٠٠ XOF
XOF
XAF
|١ XOF
|١ XAF
|٥ XOF
|٥ XAF
|١٠ XOF
|١٠ XAF
|٢٥ XOF
|٢٥ XAF
|٥٠ XOF
|٥٠ XAF
|١٠٠ XOF
|١٠٠ XAF
|٥٠٠ XOF
|٥٠٠ XAF
|١٬٠٠٠ XOF
|١٬٠٠٠ XAF
|٥٬٠٠٠ XOF
|٥٬٠٠٠ XAF
|١٠٬٠٠٠ XOF
|١٠٬٠٠٠ XAF
1 XOF = ٠ XAF
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٫٠٠٠٠
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منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٫٠٠٠٠
|١٫٠٠٠٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٫٠٠٠٠
|١٫٠٠٠٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
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تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي هو سعر الصرف للزوج XAF إلى USD. رمز العملة لـ Central African Francs هو XAF. رمز العملة هو FCFA.More الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي info
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