١ XOF إلى XAF

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

١٫٠٠٠٠٠٠٠ الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

1 XAF = ١٫٠٠٠٠٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

xof
XOF
xaf
XAF
١ XOF١ XAF
٥ XOF٥ XAF
١٠ XOF١٠ XAF
٢٥ XOF٢٥ XAF
٥٠ XOF٥٠ XAF
١٠٠ XOF١٠٠ XAF
٥٠٠ XOF٥٠٠ XAF
١٬٠٠٠ XOF١٬٠٠٠ XAF
٥٬٠٠٠ XOF٥٬٠٠٠ XAF
١٠٬٠٠٠ XOF١٠٬٠٠٠ XAF

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي إلى الفرنك الوسط أفريقي

xaf
XAF
xof
XOF
١ XAF١ XOF
٥ XAF٥ XOF
١٠ XAF١٠ XOF
٢٥ XAF٢٥ XOF
٥٠ XAF٥٠ XOF
١٠٠ XAF١٠٠ XOF
٥٠٠ XAF٥٠٠ XOF
١٬٠٠٠ XAF١٬٠٠٠ XOF
٥٬٠٠٠ XAF٥٬٠٠٠ XOF
١٠٬٠٠٠ XAF١٠٬٠٠٠ XOF

مخطط XOF إلى XAF

1 XOF = ٠ XAF

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
منخفض
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
المتوسط
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
xaf

XAF - الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي هو سعر الصرف للزوج XAF إلى USD. رمز العملة لـ Central African Francs هو XAF. رمز العملة هو FCFA.

More الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي info

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