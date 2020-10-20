١ XOF إلى TRY

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٥٣٥٢١٨٢٨ الليرة التركية

1 TRY = ١٨٫٦٨٤٠ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الليرة التركية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٦ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الليرة التركية

xof
XOF
try
TRY
١ XOF٠٫٠٥٣٥٢١٨ TRY
٥ XOF٠٫٢٦٧٦٠٩ TRY
١٠ XOF٠٫٥٣٥٢١٨ TRY
٢٥ XOF١٫٣٣٨٠٥ TRY
٥٠ XOF٢٫٦٧٦٠٩ TRY
١٠٠ XOF٥٫٣٥٢١٨ TRY
٥٠٠ XOF٢٦٫٧٦٠٩ TRY
١٬٠٠٠ XOF٥٣٫٥٢١٨ TRY
٥٬٠٠٠ XOF٢٦٧٫٦٠٩ TRY
١٠٬٠٠٠ XOF٥٣٥٫٢١٨ TRY

حوِّل الليرة التركية إلى الفرنك الوسط أفريقي

try
TRY
xof
XOF
١ TRY١٨٫٦٨٤ XOF
٥ TRY٩٣٫٤١٩٨ XOF
١٠ TRY١٨٦٫٨٤ XOF
٢٥ TRY٤٦٧٫٠٩٩ XOF
٥٠ TRY٩٣٤٫١٩٨ XOF
١٠٠ TRY١٬٨٦٨٫٤ XOF
٥٠٠ TRY٩٬٣٤١٫٩٨ XOF
١٬٠٠٠ TRY١٨٬٦٨٤ XOF
٥٬٠٠٠ TRY٩٣٬٤١٩٫٨ XOF
١٠٬٠٠٠ TRY١٨٦٬٨٤٠ XOF

مخطط XOF إلى TRY

1 XOF = ٠ TRY

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الليرة التركية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٥٤١٤٩٠٫٠٥٤١٤٩
منخفض
٠٫٠٥٣٠٢٥٠٫٠٥٢٥٣٢
المتوسط
٠٫٠٥٣٤٩٩٠٫٠٥٣٢٠٧
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٣٦٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
try

TRY - الليرة التركية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليرة التركية هو سعر الصرف للزوج TRY إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lire هو TRY. رمز العملة هو ₺.

More الليرة التركية info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings