١ XOF إلى OMR

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٠٦٣٢٦٩٧٢٩ الريال العماني

1 OMR = ١٬٥٨٠٫٥٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال العماني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الريال العماني

xof
XOF
omr
OMR
١ XOF٠٫٠٠٠٦٣٢٦٩٧ OMR
٥ XOF٠٫٠٠٣١٦٣٤٩ OMR
١٠ XOF٠٫٠٠٦٣٢٦٩٧ OMR
٢٥ XOF٠٫٠١٥٨١٧٤ OMR
٥٠ XOF٠٫٠٣١٦٣٤٩ OMR
١٠٠ XOF٠٫٠٦٣٢٦٩٧ OMR
٥٠٠ XOF٠٫٣١٦٣٤٩ OMR
١٬٠٠٠ XOF٠٫٦٣٢٦٩٧ OMR
٥٬٠٠٠ XOF٣٫١٦٣٤٩ OMR
١٠٬٠٠٠ XOF٦٫٣٢٦٩٧ OMR

حوِّل الريال العماني إلى الفرنك الوسط أفريقي

omr
OMR
xof
XOF
١ OMR١٬٥٨٠٫٥٣ XOF
٥ OMR٧٬٩٠٢٫٦٧ XOF
١٠ OMR١٥٬٨٠٥٫٣ XOF
٢٥ OMR٣٩٬٥١٣٫٤ XOF
٥٠ OMR٧٩٬٠٢٦٫٧ XOF
١٠٠ OMR١٥٨٬٠٥٣ XOF
٥٠٠ OMR٧٩٠٬٢٦٧ XOF
١٬٠٠٠ OMR١٬٥٨٠٬٥٣٠ XOF
٥٬٠٠٠ OMR٧٬٩٠٢٬٦٧٠ XOF
١٠٬٠٠٠ OMR١٥٬٨٠٥٬٣٠٠ XOF

مخطط XOF إلى OMR

1 XOF = ٠ OMR

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الريال العماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٦٤٠١٣٠٫٠٠٠٦٤٠١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٦٢٦٨١٠٫٠٠٠٦٢٣٢٧
المتوسط
٠٫٠٠٠٦٣١٣٤٠٫٠٠٠٦٣١٨١
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
omr

OMR - الريال العماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال العماني هو سعر الصرف للزوج OMR إلى USD. رمز العملة لـ Omani Rials هو OMR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال العماني info

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