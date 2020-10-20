١ XOF إلى NIO

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٦٠٥٣٠٣٦٩ كوردوبا نيكاراجوي

1 NIO = ١٦٫٥٢٠٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى كوردوبا نيكاراجوي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى كوردوبا نيكاراجوي

xof
XOF
nio
NIO
١ XOF٠٫٠٦٠٥٣٠٤ NIO
٥ XOF٠٫٣٠٢٦٥٢ NIO
١٠ XOF٠٫٦٠٥٣٠٤ NIO
٢٥ XOF١٫٥١٣٢٦ NIO
٥٠ XOF٣٫٠٢٦٥٢ NIO
١٠٠ XOF٦٫٠٥٣٠٤ NIO
٥٠٠ XOF٣٠٫٢٦٥٢ NIO
١٬٠٠٠ XOF٦٠٫٥٣٠٤ NIO
٥٬٠٠٠ XOF٣٠٢٫٦٥٢ NIO
١٠٬٠٠٠ XOF٦٠٥٫٣٠٤ NIO

حوِّل كوردوبا نيكاراجوي إلى الفرنك الوسط أفريقي

nio
NIO
xof
XOF
١ NIO١٦٫٥٢٠٦ XOF
٥ NIO٨٢٫٦٠٣٢ XOF
١٠ NIO١٦٥٫٢٠٦ XOF
٢٥ NIO٤١٣٫٠١٦ XOF
٥٠ NIO٨٢٦٫٠٣٢ XOF
١٠٠ NIO١٬٦٥٢٫٠٦ XOF
٥٠٠ NIO٨٬٢٦٠٫٣٢ XOF
١٬٠٠٠ NIO١٦٬٥٢٠٫٦ XOF
٥٬٠٠٠ NIO٨٢٬٦٠٣٫٢ XOF
١٠٬٠٠٠ NIO١٦٥٬٢٠٦ XOF

مخطط XOF إلى NIO

1 XOF = ٠ NIO

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل كوردوبا نيكاراجوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٦١١٢٢٠٫٠٦١١٢٢
منخفض
٠٫٠٥٩٧٢٠٠٫٠٥٩٥٢٧
المتوسط
٠٫٠٦٠٢٩٧٠٫٠٦٠٣٦١
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
nio

NIO - كوردوبا نيكاراجوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كوردوبا نيكاراجوي هو سعر الصرف للزوج NIO إلى USD. رمز العملة لـ Nicaraguan Cordobas هو NIO. رمز العملة هو C$.

More كوردوبا نيكاراجوي info

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