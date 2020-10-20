١ XOF إلى NAD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٣٠١٧٩٢٣٢ الدولار الناميبي

1 NAD = ٣٣٫١٣٥٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الناميبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الناميبي

xof
XOF
nad
NAD
١ XOF٠٫٠٣٠١٧٩٢ NAD
٥ XOF٠٫١٥٠٨٩٦ NAD
١٠ XOF٠٫٣٠١٧٩٢ NAD
٢٥ XOF٠٫٧٥٤٤٨١ NAD
٥٠ XOF١٫٥٠٨٩٦ NAD
١٠٠ XOF٣٫٠١٧٩٢ NAD
٥٠٠ XOF١٥٫٠٨٩٦ NAD
١٬٠٠٠ XOF٣٠٫١٧٩٢ NAD
٥٬٠٠٠ XOF١٥٠٫٨٩٦ NAD
١٠٬٠٠٠ XOF٣٠١٫٧٩٢ NAD

حوِّل الدولار الناميبي إلى الفرنك الوسط أفريقي

nad
NAD
xof
XOF
١ NAD٣٣٫١٣٥٤ XOF
٥ NAD١٦٥٫٦٧٧ XOF
١٠ NAD٣٣١٫٣٥٤ XOF
٢٥ NAD٨٢٨٫٣٨٤ XOF
٥٠ NAD١٬٦٥٦٫٧٧ XOF
١٠٠ NAD٣٬٣١٣٫٥٤ XOF
٥٠٠ NAD١٦٬٥٦٧٫٧ XOF
١٬٠٠٠ NAD٣٣٬١٣٥٫٤ XOF
٥٬٠٠٠ NAD١٦٥٬٦٧٧ XOF
١٠٬٠٠٠ NAD٣٣١٬٣٥٤ XOF

مخطط XOF إلى NAD

1 XOF = ٠ NAD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار الناميبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣١٤٩٣٠٫٠٣١٤٩٣
منخفض
٠٫٠٢٩٢٧٦٠٫٠٢٩٢٧٦
المتوسط
٠٫٠٣٠١٧١٠٫٠٣٠٤٥١
التقلب
٠٫٨٥٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
nad

NAD - الدولار الناميبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الناميبي هو سعر الصرف للزوج NAD إلى USD. رمز العملة لـ Namibian Dollars هو NAD. رمز العملة هو $.

More الدولار الناميبي info

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