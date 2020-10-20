١ XOF إلى MAD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠١٦٣٣٦٠٢٦ الدرهم المغربي

1 MAD = ٦١٫٢١٤٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدرهم المغربي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٥:٠٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدرهم المغربي

xof
XOF
mad
MAD
١ XOF٠٫٠١٦٣٣٦ MAD
٥ XOF٠٫٠٨١٦٨٠١ MAD
١٠ XOF٠٫١٦٣٣٦ MAD
٢٥ XOF٠٫٤٠٨٤٠١ MAD
٥٠ XOF٠٫٨١٦٨٠١ MAD
١٠٠ XOF١٫٦٣٣٦ MAD
٥٠٠ XOF٨٫١٦٨٠١ MAD
١٬٠٠٠ XOF١٦٫٣٣٦ MAD
٥٬٠٠٠ XOF٨١٫٦٨٠١ MAD
١٠٬٠٠٠ XOF١٦٣٫٣٦ MAD

حوِّل الدرهم المغربي إلى الفرنك الوسط أفريقي

mad
MAD
xof
XOF
١ MAD٦١٫٢١٤٤ XOF
٥ MAD٣٠٦٫٠٧٢ XOF
١٠ MAD٦١٢٫١٤٤ XOF
٢٥ MAD١٬٥٣٠٫٣٦ XOF
٥٠ MAD٣٬٠٦٠٫٧٢ XOF
١٠٠ MAD٦٬١٢١٫٤٤ XOF
٥٠٠ MAD٣٠٬٦٠٧٫٢ XOF
١٬٠٠٠ MAD٦١٬٢١٤٫٤ XOF
٥٬٠٠٠ MAD٣٠٦٬٠٧٢ XOF
١٠٬٠٠٠ MAD٦١٢٬١٤٤ XOF

مخطط XOF إلى MAD

1 XOF = ٠ MAD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدرهم المغربي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٦٥٢٢٠٫٠١٦٦٣٢
منخفض
٠٫٠١٦١٩٩٠٫٠١٦١٩٩
المتوسط
٠٫٠١٦٣٢٢٠٫٠١٦٤٢٨
التقلب
٠٫٢٧٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
mad

MAD - الدرهم المغربي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرهم المغربي هو سعر الصرف للزوج MAD إلى USD. رمز العملة لـ Moroccan Dirhams هو MAD. رمز العملة هو MAD.

More الدرهم المغربي info

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