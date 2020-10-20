١ XOF إلى LTL

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٥٢٦٣٧٥٩٧ الليتاس اللتواني

1 LTL = ١٨٩٫٩٧٨ XOF

LTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الليتاس اللتواني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الليتاس اللتواني

xof
XOF
ltl
LTL
١ XOF٠٫٠٠٥٢٦٣٧٦ LTL
٥ XOF٠٫٠٢٦٣١٨٨ LTL
١٠ XOF٠٫٠٥٢٦٣٧٦ LTL
٢٥ XOF٠٫١٣١٥٩٤ LTL
٥٠ XOF٠٫٢٦٣١٨٨ LTL
١٠٠ XOF٠٫٥٢٦٣٧٦ LTL
٥٠٠ XOF٢٫٦٣١٨٨ LTL
١٬٠٠٠ XOF٥٫٢٦٣٧٦ LTL
٥٬٠٠٠ XOF٢٦٫٣١٨٨ LTL
١٠٬٠٠٠ XOF٥٢٫٦٣٧٦ LTL

حوِّل الليتاس اللتواني إلى الفرنك الوسط أفريقي

ltl
LTL
xof
XOF
١ LTL١٨٩٫٩٧٨ XOF
٥ LTL٩٤٩٫٨٩١ XOF
١٠ LTL١٬٨٩٩٫٧٨ XOF
٢٥ LTL٤٬٧٤٩٫٤٦ XOF
٥٠ LTL٩٬٤٩٨٫٩١ XOF
١٠٠ LTL١٨٬٩٩٧٫٨ XOF
٥٠٠ LTL٩٤٬٩٨٩٫١ XOF
١٬٠٠٠ LTL١٨٩٬٩٧٨ XOF
٥٬٠٠٠ LTL٩٤٩٬٨٩١ XOF
١٠٬٠٠٠ LTL١٬٨٩٩٬٧٨٠ XOF

مخطط XOF إلى LTL

1 XOF = ٠ LTL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الليتاس اللتواني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ltl

LTL - الليتاس اللتواني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليتاس اللتواني هو سعر الصرف للزوج LTL إلى USD. رمز العملة لـ Lithuanian Litai هو LTL. رمز العملة هو Lt.

More الليتاس اللتواني info

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