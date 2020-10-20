١ XOF إلى LBP

١ الفرنك الوسط أفريقي =
١٤٩٫٤٩٣٨٧ الجنيه اللبناني
1 LBP = ٠٫٠٠٦٦٨٩٢٤ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
١٤٩٫٤٩٣٨٧ الجنيه اللبناني
1 LBP = ٠٫٠٠٦٦٨٩٢٤ XOF
XOF
LBP
|١ XOF
|١٤٩٫٤٩٤ LBP
|٥ XOF
|٧٤٧٫٤٦٩ LBP
|١٠ XOF
|١٬٤٩٤٫٩٤ LBP
|٢٥ XOF
|٣٬٧٣٧٫٣٥ LBP
|٥٠ XOF
|٧٬٤٧٤٫٦٩ LBP
|١٠٠ XOF
|١٤٬٩٤٩٫٤ LBP
|٥٠٠ XOF
|٧٤٬٧٤٦٫٩ LBP
|١٬٠٠٠ XOF
|١٤٩٬٤٩٤ LBP
|٥٬٠٠٠ XOF
|٧٤٧٬٤٦٩ LBP
|١٠٬٠٠٠ XOF
|١٬٤٩٤٬٩٤٠ LBP
1 XOF = ٠ LBP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٥٠٫٥٥
|١٥١٫٥٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٤٦٫٢١
|١٤٥٫٥٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٤٨٫٨٩
|١٤٩٫١٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٩٨٪
|٠٫٩٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه اللبناني هو سعر الصرف للزوج LBP إلى USD. رمز العملة لـ Lebanese Pounds هو LBP. رمز العملة هو £.More الجنيه اللبناني info
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