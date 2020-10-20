١ XOF إلى LBP

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

١٤٩٫٤٩٣٨٧ الجنيه اللبناني

1 LBP = ٠٫٠٠٦٦٨٩٢٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الجنيه اللبناني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:١٨ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الجنيه اللبناني

xof
XOF
lbp
LBP
١ XOF١٤٩٫٤٩٤ LBP
٥ XOF٧٤٧٫٤٦٩ LBP
١٠ XOF١٬٤٩٤٫٩٤ LBP
٢٥ XOF٣٬٧٣٧٫٣٥ LBP
٥٠ XOF٧٬٤٧٤٫٦٩ LBP
١٠٠ XOF١٤٬٩٤٩٫٤ LBP
٥٠٠ XOF٧٤٬٧٤٦٫٩ LBP
١٬٠٠٠ XOF١٤٩٬٤٩٤ LBP
٥٬٠٠٠ XOF٧٤٧٬٤٦٩ LBP
١٠٬٠٠٠ XOF١٬٤٩٤٬٩٤٠ LBP

حوِّل الجنيه اللبناني إلى الفرنك الوسط أفريقي

lbp
LBP
xof
XOF
١ LBP٠٫٠٠٦٦٨٩٢٤ XOF
٥ LBP٠٫٠٣٣٤٤٦٢ XOF
١٠ LBP٠٫٠٦٦٨٩٢٤ XOF
٢٥ LBP٠٫١٦٧٢٣١ XOF
٥٠ LBP٠٫٣٣٤٤٦٢ XOF
١٠٠ LBP٠٫٦٦٨٩٢٤ XOF
٥٠٠ LBP٣٫٣٤٤٦٢ XOF
١٬٠٠٠ LBP٦٫٦٨٩٢٤ XOF
٥٬٠٠٠ LBP٣٣٫٤٤٦٢ XOF
١٠٬٠٠٠ LBP٦٦٫٨٩٢٤ XOF

مخطط XOF إلى LBP

1 XOF = ٠ LBP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الجنيه اللبناني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٥٠٫٥٥١٥١٫٥٠
منخفض
١٤٦٫٢١١٤٥٫٥٧
المتوسط
١٤٨٫٨٩١٤٩٫١٥
التقلب
٠٫٩٨٪؜٠٫٩٩٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
lbp

LBP - الجنيه اللبناني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه اللبناني هو سعر الصرف للزوج LBP إلى USD. رمز العملة لـ Lebanese Pounds هو LBP. رمز العملة هو £.

More الجنيه اللبناني info

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