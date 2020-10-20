١ XOF إلى ILS

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٦١٨٥٧٨٤٢ الشيكل الإسرائيلي

1 ILS = ١٦١٫٦٦١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الشيكل الإسرائيلي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٤ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الشيكل الإسرائيلي

xof
XOF
ils
ILS
١ XOF٠٫٠٠٦١٨٥٧٨ ILS
٥ XOF٠٫٠٣٠٩٢٨٩ ILS
١٠ XOF٠٫٠٦١٨٥٧٨ ILS
٢٥ XOF٠٫١٥٤٦٤٥ ILS
٥٠ XOF٠٫٣٠٩٢٨٩ ILS
١٠٠ XOF٠٫٦١٨٥٧٨ ILS
٥٠٠ XOF٣٫٠٩٢٨٩ ILS
١٬٠٠٠ XOF٦٫١٨٥٧٨ ILS
٥٬٠٠٠ XOF٣٠٫٩٢٨٩ ILS
١٠٬٠٠٠ XOF٦١٫٨٥٧٨ ILS

حوِّل الشيكل الإسرائيلي إلى الفرنك الوسط أفريقي

ils
ILS
xof
XOF
١ ILS١٦١٫٦٦١ XOF
٥ ILS٨٠٨٫٣٠٥ XOF
١٠ ILS١٬٦١٦٫٦١ XOF
٢٥ ILS٤٬٠٤١٫٥٢ XOF
٥٠ ILS٨٬٠٨٣٫٠٥ XOF
١٠٠ ILS١٦٬١٦٦٫١ XOF
٥٠٠ ILS٨٠٬٨٣٠٫٥ XOF
١٬٠٠٠ ILS١٦١٬٦٦١ XOF
٥٬٠٠٠ ILS٨٠٨٬٣٠٥ XOF
١٠٬٠٠٠ ILS١٬٦١٦٬٦١٠ XOF

مخطط XOF إلى ILS

1 XOF = ٠ ILS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الشيكل الإسرائيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦١٩٩٥٠٫٠٠٦٢٣١٣
منخفض
٠٫٠٠٦٠٧١٩٠٫٠٠٦٠٥٢٦
المتوسط
٠٫٠٠٦١٢٤٩٠٫٠٠٦١٢٤٢
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٤٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ils

ILS - الشيكل الإسرائيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشيكل الإسرائيلي هو سعر الصرف للزوج ILS إلى USD. رمز العملة لـ Israeli New Shekels هو ILS. رمز العملة هو ₪.

More الشيكل الإسرائيلي info

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