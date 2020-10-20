١ XOF إلى IDR

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٢٦٫٨٧٧٠٣٢ الروبية الأندونيسية
1 IDR = ٠٫٠٣٧٢٠٦٥ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٢٦٫٨٧٧٠٣٢ الروبية الأندونيسية
1 IDR = ٠٫٠٣٧٢٠٦٥ XOF
XOF
IDR
|١ XOF
|٢٦٫٨٧٧ IDR
|٥ XOF
|١٣٤٫٣٨٥ IDR
|١٠ XOF
|٢٦٨٫٧٧ IDR
|٢٥ XOF
|٦٧١٫٩٢٦ IDR
|٥٠ XOF
|١٬٣٤٣٫٨٥ IDR
|١٠٠ XOF
|٢٬٦٨٧٫٧ IDR
|٥٠٠ XOF
|١٣٬٤٣٨٫٥ IDR
|١٬٠٠٠ XOF
|٢٦٬٨٧٧ IDR
|٥٬٠٠٠ XOF
|١٣٤٬٣٨٥ IDR
|١٠٬٠٠٠ XOF
|٢٦٨٬٧٧٠ IDR
1 XOF = ٠ IDR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٢٧٫٠٥٧
|٢٧٫٠٥٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٢٦٫٦٧٠
|٢٥٫٨٠٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٢٦٫٨٣١
|٢٦٫٥٥٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٤٪
|٠٫٣٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الأندونيسية هو سعر الصرف للزوج IDR إلى USD. رمز العملة لـ Indonesian Rupiahs هو IDR. رمز العملة هو Rp.More الروبية الأندونيسية info
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