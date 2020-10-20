١ XOF إلى IDR

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٢٦٫٨٧٧٠٣٢ الروبية الأندونيسية

1 IDR = ٠٫٠٣٧٢٠٦٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبية الأندونيسية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الروبية الأندونيسية

xof
XOF
idr
IDR
١ XOF٢٦٫٨٧٧ IDR
٥ XOF١٣٤٫٣٨٥ IDR
١٠ XOF٢٦٨٫٧٧ IDR
٢٥ XOF٦٧١٫٩٢٦ IDR
٥٠ XOF١٬٣٤٣٫٨٥ IDR
١٠٠ XOF٢٬٦٨٧٫٧ IDR
٥٠٠ XOF١٣٬٤٣٨٫٥ IDR
١٬٠٠٠ XOF٢٦٬٨٧٧ IDR
٥٬٠٠٠ XOF١٣٤٬٣٨٥ IDR
١٠٬٠٠٠ XOF٢٦٨٬٧٧٠ IDR

حوِّل الروبية الأندونيسية إلى الفرنك الوسط أفريقي

idr
IDR
xof
XOF
١ IDR٠٫٠٣٧٢٠٦٥ XOF
٥ IDR٠٫١٨٦٠٣٢ XOF
١٠ IDR٠٫٣٧٢٠٦٥ XOF
٢٥ IDR٠٫٩٣٠١٦٢ XOF
٥٠ IDR١٫٨٦٠٣٢ XOF
١٠٠ IDR٣٫٧٢٠٦٥ XOF
٥٠٠ IDR١٨٫٦٠٣٢ XOF
١٬٠٠٠ IDR٣٧٫٢٠٦٥ XOF
٥٬٠٠٠ IDR١٨٦٫٠٣٢ XOF
١٠٬٠٠٠ IDR٣٧٢٫٠٦٥ XOF

مخطط XOF إلى IDR

1 XOF = ٠ IDR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الروبية الأندونيسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٧٫٠٥٧٢٧٫٠٥٧
منخفض
٢٦٫٦٧٠٢٥٫٨٠٣
المتوسط
٢٦٫٨٣١٢٦٫٥٥٦
التقلب
٠٫٣٤٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
idr

IDR - الروبية الأندونيسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الأندونيسية هو سعر الصرف للزوج IDR إلى USD. رمز العملة لـ Indonesian Rupiahs هو IDR. رمز العملة هو Rp.

More الروبية الأندونيسية info

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