١ XOF إلى HUF

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٦٠٢٢٦٢٤٩ الفورنت المجري

1 HUF = ١٫٦٦٠٤١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الفورنت المجري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٠٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الفورنت المجري

xof
XOF
huf
HUF
١ XOF٠٫٦٠٢٢٦٢ HUF
٥ XOF٣٫٠١١٣١ HUF
١٠ XOF٦٫٠٢٢٦٢ HUF
٢٥ XOF١٥٫٠٥٦٦ HUF
٥٠ XOF٣٠٫١١٣١ HUF
١٠٠ XOF٦٠٫٢٢٦٢ HUF
٥٠٠ XOF٣٠١٫١٣١ HUF
١٬٠٠٠ XOF٦٠٢٫٢٦٢ HUF
٥٬٠٠٠ XOF٣٬٠١١٫٣١ HUF
١٠٬٠٠٠ XOF٦٬٠٢٢٫٦٢ HUF

حوِّل الفورنت المجري إلى الفرنك الوسط أفريقي

huf
HUF
xof
XOF
١ HUF١٫٦٦٠٤١ XOF
٥ HUF٨٫٣٠٢٠٣ XOF
١٠ HUF١٦٫٦٠٤١ XOF
٢٥ HUF٤١٫٥١٠١ XOF
٥٠ HUF٨٣٫٠٢٠٣ XOF
١٠٠ HUF١٦٦٫٠٤١ XOF
٥٠٠ HUF٨٣٠٫٢٠٣ XOF
١٬٠٠٠ HUF١٬٦٦٠٫٤١ XOF
٥٬٠٠٠ HUF٨٬٣٠٢٫٠٣ XOF
١٠٬٠٠٠ HUF١٦٬٦٠٤٫١ XOF

مخطط XOF إلى HUF

1 XOF = ٠ HUF

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الفورنت المجري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٠٧٩٧٠٫٦٠٧٩٧
منخفض
٠٫٥٩٤٠٦٠٫٥٨٥٤٤
المتوسط
٠٫٦٠١٥٥٠٫٥٩٦٧٦
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
huf

HUF - الفورنت المجري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفورنت المجري هو سعر الصرف للزوج HUF إلى USD. رمز العملة لـ Hungarian Forints هو HUF. رمز العملة هو Ft.

More الفورنت المجري info

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