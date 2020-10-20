١ XOF إلى GYD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٣٤٣٢٩٧٠٤ الدولار الجوياني

1 GYD = ٢٫٩١٢٩٣ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الجوياني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥١ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الجوياني

xof
XOF
gyd
GYD
١ XOF٠٫٣٤٣٢٩٧ GYD
٥ XOF١٫٧١٦٤٩ GYD
١٠ XOF٣٫٤٣٢٩٧ GYD
٢٥ XOF٨٫٥٨٢٤٣ GYD
٥٠ XOF١٧٫١٦٤٩ GYD
١٠٠ XOF٣٤٫٣٢٩٧ GYD
٥٠٠ XOF١٧١٫٦٤٩ GYD
١٬٠٠٠ XOF٣٤٣٫٢٩٧ GYD
٥٬٠٠٠ XOF١٬٧١٦٫٤٩ GYD
١٠٬٠٠٠ XOF٣٬٤٣٢٫٩٧ GYD

حوِّل الدولار الجوياني إلى الفرنك الوسط أفريقي

gyd
GYD
xof
XOF
١ GYD٢٫٩١٢٩٣ XOF
٥ GYD١٤٫٥٦٤٦ XOF
١٠ GYD٢٩٫١٢٩٣ XOF
٢٥ GYD٧٢٫٨٢٣٢ XOF
٥٠ GYD١٤٥٫٦٤٦ XOF
١٠٠ GYD٢٩١٫٢٩٣ XOF
٥٠٠ GYD١٬٤٥٦٫٤٦ XOF
١٬٠٠٠ GYD٢٬٩١٢٫٩٣ XOF
٥٬٠٠٠ GYD١٤٬٥٦٤٫٦ XOF
١٠٬٠٠٠ GYD٢٩٬١٢٩٫٣ XOF

مخطط XOF إلى GYD

1 XOF = ٠ GYD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار الجوياني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٤٧٤٩٠٫٣٤٧٤٩
منخفض
٠٫٣٣٩٥٤٠٫٣٣٨٤٨
المتوسط
٠٫٣٤٢٤٧٠٫٣٤٢٧٦
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
gyd

GYD - الدولار الجوياني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجوياني هو سعر الصرف للزوج GYD إلى USD. رمز العملة لـ Guyanese Dollars هو GYD. رمز العملة هو $.

More الدولار الجوياني info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings