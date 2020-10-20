١ XOF إلى GIP

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠١٢٨٩٩٢٩٠ جنيه جبل طارق
1 GIP = ٧٧٥٫٢٣٦ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠١٢٨٩٩٢٩٠ جنيه جبل طارق
1 GIP = ٧٧٥٫٢٣٦ XOF
XOF
GIP
|١ XOF
|٠٫٠٠١٢٨٩٩٣ GIP
|٥ XOF
|٠٫٠٠٦٤٤٩٦٥ GIP
|١٠ XOF
|٠٫٠١٢٨٩٩٣ GIP
|٢٥ XOF
|٠٫٠٣٢٢٤٨٢ GIP
|٥٠ XOF
|٠٫٠٦٤٤٩٦٥ GIP
|١٠٠ XOF
|٠٫١٢٨٩٩٣ GIP
|٥٠٠ XOF
|٠٫٦٤٤٩٦٥ GIP
|١٬٠٠٠ XOF
|١٫٢٨٩٩٣ GIP
|٥٬٠٠٠ XOF
|٦٫٤٤٩٦٥ GIP
|١٠٬٠٠٠ XOF
|١٢٫٨٩٩٣ GIP
1 XOF = ٠ GIP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٢٩٨٨
|٠٫٠٠١٣١٥١
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٢٨٣٥
|٠٫٠٠١٢٨٣٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠١٢٩١٠
|٠٫٠٠١٣٠٠٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫١٨٪
|٠٫١٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جبل طارق هو سعر الصرف للزوج GIP إلى USD. رمز العملة لـ Gibraltar Pounds هو GIP. رمز العملة هو £.More جنيه جبل طارق info
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