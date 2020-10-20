١ XOF إلى GIP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١٢٨٩٩٢٩٠ جنيه جبل طارق

1 GIP = ٧٧٥٫٢٣٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى جنيه جبل طارق التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى جنيه جبل طارق

xof
XOF
gip
GIP
١ XOF٠٫٠٠١٢٨٩٩٣ GIP
٥ XOF٠٫٠٠٦٤٤٩٦٥ GIP
١٠ XOF٠٫٠١٢٨٩٩٣ GIP
٢٥ XOF٠٫٠٣٢٢٤٨٢ GIP
٥٠ XOF٠٫٠٦٤٤٩٦٥ GIP
١٠٠ XOF٠٫١٢٨٩٩٣ GIP
٥٠٠ XOF٠٫٦٤٤٩٦٥ GIP
١٬٠٠٠ XOF١٫٢٨٩٩٣ GIP
٥٬٠٠٠ XOF٦٫٤٤٩٦٥ GIP
١٠٬٠٠٠ XOF١٢٫٨٩٩٣ GIP

حوِّل جنيه جبل طارق إلى الفرنك الوسط أفريقي

gip
GIP
xof
XOF
١ GIP٧٧٥٫٢٣٦ XOF
٥ GIP٣٬٨٧٦٫١٨ XOF
١٠ GIP٧٬٧٥٢٫٣٦ XOF
٢٥ GIP١٩٬٣٨٠٫٩ XOF
٥٠ GIP٣٨٬٧٦١٫٨ XOF
١٠٠ GIP٧٧٬٥٢٣٫٦ XOF
٥٠٠ GIP٣٨٧٬٦١٨ XOF
١٬٠٠٠ GIP٧٧٥٬٢٣٦ XOF
٥٬٠٠٠ GIP٣٬٨٧٦٬١٨٠ XOF
١٠٬٠٠٠ GIP٧٬٧٥٢٬٣٦٠ XOF

مخطط XOF إلى GIP

1 XOF = ٠ GIP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل جنيه جبل طارق

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٢٩٨٨٠٫٠٠١٣١٥١
منخفض
٠٫٠٠١٢٨٣٥٠٫٠٠١٢٨٣٥
المتوسط
٠٫٠٠١٢٩١٠٠٫٠٠١٣٠٠٦
التقلب
٠٫١٨٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
gip

GIP - جنيه جبل طارق

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جبل طارق هو سعر الصرف للزوج GIP إلى USD. رمز العملة لـ Gibraltar Pounds هو GIP. رمز العملة هو £.

More جنيه جبل طارق info

أزواج العملات الفرنك الوسط أفريقي (XOF) الشهيرة

usd

XOF إلى USD

eur

XOF إلى EUR

gbp

XOF إلى GBP

jpy

XOF إلى JPY

cad

XOF إلى CAD

aud

XOF إلى AUD

chf

XOF إلى CHF

cny

XOF إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings