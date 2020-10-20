١ XOF إلى GGP

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١٢٨٩٩٢٩٠ الجنيه الجيرنسي

1 GGP = ٧٧٥٫٢٣٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الجنيه الجيرنسي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الجنيه الجيرنسي

xof
XOF
ggp
GGP
١ XOF٠٫٠٠١٢٨٩٩٣ GGP
٥ XOF٠٫٠٠٦٤٤٩٦٥ GGP
١٠ XOF٠٫٠١٢٨٩٩٣ GGP
٢٥ XOF٠٫٠٣٢٢٤٨٢ GGP
٥٠ XOF٠٫٠٦٤٤٩٦٥ GGP
١٠٠ XOF٠٫١٢٨٩٩٣ GGP
٥٠٠ XOF٠٫٦٤٤٩٦٥ GGP
١٬٠٠٠ XOF١٫٢٨٩٩٣ GGP
٥٬٠٠٠ XOF٦٫٤٤٩٦٥ GGP
١٠٬٠٠٠ XOF١٢٫٨٩٩٣ GGP

حوِّل الجنيه الجيرنسي إلى الفرنك الوسط أفريقي

ggp
GGP
xof
XOF
١ GGP٧٧٥٫٢٣٦ XOF
٥ GGP٣٬٨٧٦٫١٨ XOF
١٠ GGP٧٬٧٥٢٫٣٦ XOF
٢٥ GGP١٩٬٣٨٠٫٩ XOF
٥٠ GGP٣٨٬٧٦١٫٨ XOF
١٠٠ GGP٧٧٬٥٢٣٫٦ XOF
٥٠٠ GGP٣٨٧٬٦١٨ XOF
١٬٠٠٠ GGP٧٧٥٬٢٣٦ XOF
٥٬٠٠٠ GGP٣٬٨٧٦٬١٨٠ XOF
١٠٬٠٠٠ GGP٧٬٧٥٢٬٣٦٠ XOF

مخطط XOF إلى GGP

1 XOF = ٠ GGP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الجنيه الجيرنسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٢٩٨٨٠٫٠٠١٣١٥١
منخفض
٠٫٠٠١٢٨٣٥٠٫٠٠١٢٨٣٥
المتوسط
٠٫٠٠١٢٩١٠٠٫٠٠١٣٠٠٦
التقلب
٠٫١٨٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ggp

GGP - الجنيه الجيرنسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرنسي هو سعر الصرف للزوج GGP إلى USD. رمز العملة لـ Guernsey Pounds هو GGP. رمز العملة هو £.

More الجنيه الجيرنسي info

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