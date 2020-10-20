١ XOF إلى FJD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٣٦٧٤٧٦٧٨ الدولار الفيجي

1 FJD = ٢٧٢٫١٢٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الفيجي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:٤٣ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الفيجي

xof
XOF
fjd
FJD
١ XOF٠٫٠٠٣٦٧٤٧٧ FJD
٥ XOF٠٫٠١٨٣٧٣٨ FJD
١٠ XOF٠٫٠٣٦٧٤٧٧ FJD
٢٥ XOF٠٫٠٩١٨٦٩٢ FJD
٥٠ XOF٠٫١٨٣٧٣٨ FJD
١٠٠ XOF٠٫٣٦٧٤٧٧ FJD
٥٠٠ XOF١٫٨٣٧٣٨ FJD
١٬٠٠٠ XOF٣٫٦٧٤٧٧ FJD
٥٬٠٠٠ XOF١٨٫٣٧٣٨ FJD
١٠٬٠٠٠ XOF٣٦٫٧٤٧٧ FJD

حوِّل الدولار الفيجي إلى الفرنك الوسط أفريقي

fjd
FJD
xof
XOF
١ FJD٢٧٢٫١٢٦ XOF
٥ FJD١٬٣٦٠٫٦٣ XOF
١٠ FJD٢٬٧٢١٫٢٦ XOF
٢٥ FJD٦٬٨٠٣٫١٥ XOF
٥٠ FJD١٣٬٦٠٦٫٣ XOF
١٠٠ FJD٢٧٬٢١٢٫٦ XOF
٥٠٠ FJD١٣٦٬٠٦٣ XOF
١٬٠٠٠ FJD٢٧٢٬١٢٦ XOF
٥٬٠٠٠ FJD١٬٣٦٠٬٦٣٠ XOF
١٠٬٠٠٠ FJD٢٬٧٢١٬٢٦٠ XOF

مخطط XOF إلى FJD

1 XOF = ٠ FJD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار الفيجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٧٥٠٥٠٫٠٠٣٧٦٠٤
منخفض
٠٫٠٠٣٦٥٤١٠٫٠٠٣٦٥١٠
المتوسط
٠٫٠٠٣٦٩٧٤٠٫٠٠٣٧٠٩٨
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
fjd

FJD - الدولار الفيجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الفيجي هو سعر الصرف للزوج FJD إلى USD. رمز العملة لـ Fijian Dollars هو FJD. رمز العملة هو $.

More الدولار الفيجي info

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