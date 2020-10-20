١ XOF إلى ERN

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٢٤٦٩٤٠٩٠ الناكفا الإريترية

1 ERN = ٤٠٫٤٩٥٥ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الناكفا الإريترية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٦:١٢ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الناكفا الإريترية

xof
XOF
ern
ERN
١ XOF٠٫٠٢٤٦٩٤١ ERN
٥ XOF٠٫١٢٣٤٧ ERN
١٠ XOF٠٫٢٤٦٩٤١ ERN
٢٥ XOF٠٫٦١٧٣٥٢ ERN
٥٠ XOF١٫٢٣٤٧ ERN
١٠٠ XOF٢٫٤٦٩٤١ ERN
٥٠٠ XOF١٢٫٣٤٧ ERN
١٬٠٠٠ XOF٢٤٫٦٩٤١ ERN
٥٬٠٠٠ XOF١٢٣٫٤٧ ERN
١٠٬٠٠٠ XOF٢٤٦٫٩٤١ ERN

حوِّل الناكفا الإريترية إلى الفرنك الوسط أفريقي

ern
ERN
xof
XOF
١ ERN٤٠٫٤٩٥٥ XOF
٥ ERN٢٠٢٫٤٧٨ XOF
١٠ ERN٤٠٤٫٩٥٥ XOF
٢٥ ERN١٬٠١٢٫٣٩ XOF
٥٠ ERN٢٬٠٢٤٫٧٨ XOF
١٠٠ ERN٤٬٠٤٩٫٥٥ XOF
٥٠٠ ERN٢٠٬٢٤٧٫٨ XOF
١٬٠٠٠ ERN٤٠٬٤٩٥٫٥ XOF
٥٬٠٠٠ ERN٢٠٢٬٤٧٨ XOF
١٠٬٠٠٠ ERN٤٠٤٬٩٥٥ XOF

مخطط XOF إلى ERN

1 XOF = ٠ ERN

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الناكفا الإريترية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٤٩٤١٠٫٠٢٤٩٤١
منخفض
٠٫٠٢٤٤٢٣٠٫٠٢٤٢٨٧
المتوسط
٠٫٠٢٤٦٠٠٠٫٠٢٤٦١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
ern

ERN - الناكفا الإريترية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الناكفا الإريترية هو سعر الصرف للزوج ERN إلى USD. رمز العملة لـ Eritrean Nakfas هو ERN. رمز العملة هو Nfk.

More الناكفا الإريترية info

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