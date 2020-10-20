١ XOF إلى EEK

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٢٣٨٥٣١٤٩ الكرون الإستوني

1 EEK = ٤١٫٩٢٣٢ XOF

EEK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الكرون الإستوني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٥٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الكرون الإستوني

xof
XOF
eek
EEK
١ XOF٠٫٠٢٣٨٥٣١ EEK
٥ XOF٠٫١١٩٢٦٦ EEK
١٠ XOF٠٫٢٣٨٥٣١ EEK
٢٥ XOF٠٫٥٩٦٣٢٩ EEK
٥٠ XOF١٫١٩٢٦٦ EEK
١٠٠ XOF٢٫٣٨٥٣١ EEK
٥٠٠ XOF١١٫٩٢٦٦ EEK
١٬٠٠٠ XOF٢٣٫٨٥٣١ EEK
٥٬٠٠٠ XOF١١٩٫٢٦٦ EEK
١٠٬٠٠٠ XOF٢٣٨٫٥٣١ EEK

حوِّل الكرون الإستوني إلى الفرنك الوسط أفريقي

eek
EEK
xof
XOF
١ EEK٤١٫٩٢٣٢ XOF
٥ EEK٢٠٩٫٦١٦ XOF
١٠ EEK٤١٩٫٢٣٢ XOF
٢٥ EEK١٬٠٤٨٫٠٨ XOF
٥٠ EEK٢٬٠٩٦٫١٦ XOF
١٠٠ EEK٤٬١٩٢٫٣٢ XOF
٥٠٠ EEK٢٠٬٩٦١٫٦ XOF
١٬٠٠٠ EEK٤١٬٩٢٣٫٢ XOF
٥٬٠٠٠ EEK٢٠٩٬٦١٦ XOF
١٠٬٠٠٠ EEK٤١٩٬٢٣٢ XOF

مخطط XOF إلى EEK

1 XOF = ٠ EEK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الكرون الإستوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
منخفض
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
المتوسط
٠٫٠٠١٥٢٤٥٠٫٠٠١٥٢٤٥
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
eek

EEK - الكرون الإستوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون الإستوني هو سعر الصرف للزوج EEK إلى USD. رمز العملة لـ Estonian Krooni هو EEK. رمز العملة هو kr.

More الكرون الإستوني info

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