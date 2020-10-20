١ XOF إلى DZD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٢٢٠٤٥٠٩٤ الدينار الجزائري

1 DZD = ٤٫٥٣٦١٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار الجزائري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٧ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدينار الجزائري

xof
XOF
dzd
DZD
١ XOF٠٫٢٢٠٤٥١ DZD
٥ XOF١٫١٠٢٢٥ DZD
١٠ XOF٢٫٢٠٤٥١ DZD
٢٥ XOF٥٫٥١١٢٧ DZD
٥٠ XOF١١٫٠٢٢٥ DZD
١٠٠ XOF٢٢٫٠٤٥١ DZD
٥٠٠ XOF١١٠٫٢٢٥ DZD
١٬٠٠٠ XOF٢٢٠٫٤٥١ DZD
٥٬٠٠٠ XOF١٬١٠٢٫٢٥ DZD
١٠٬٠٠٠ XOF٢٬٢٠٤٫٥١ DZD

حوِّل الدينار الجزائري إلى الفرنك الوسط أفريقي

dzd
DZD
xof
XOF
١ DZD٤٫٥٣٦١٦ XOF
٥ DZD٢٢٫٦٨٠٨ XOF
١٠ DZD٤٥٫٣٦١٦ XOF
٢٥ DZD١١٣٫٤٠٤ XOF
٥٠ DZD٢٢٦٫٨٠٨ XOF
١٠٠ DZD٤٥٣٫٦١٦ XOF
٥٠٠ DZD٢٬٢٦٨٫٠٨ XOF
١٬٠٠٠ DZD٤٬٥٣٦٫١٦ XOF
٥٬٠٠٠ DZD٢٢٬٦٨٠٫٨ XOF
١٠٬٠٠٠ DZD٤٥٬٣٦١٫٦ XOF

مخطط XOF إلى DZD

1 XOF = ٠ DZD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدينار الجزائري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٢٤١٩٠٫٢٢٤٤٩
منخفض
٠٫٢١٩٢١٠٫٢١٨٣٥
المتوسط
٠٫٢٢١٠١٠٫٢٢١١٠
التقلب
٠٫٣٩٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
dzd

DZD - الدينار الجزائري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الجزائري هو سعر الصرف للزوج DZD إلى USD. رمز العملة لـ Algerian Dinars هو DZD. رمز العملة هو دج.

More الدينار الجزائري info

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