١ XOF إلى CHF

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠١٤٨١١٠٥٨ الفرنك السويسري

1 CHF = ٦٧٥٫١٧١ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك السويسري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٦ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك السويسري

xof
XOF
chf
CHF
١ XOF٠٫٠٠١٤٨١١١ CHF
٥ XOF٠٫٠٠٧٤٠٥٥٣ CHF
١٠ XOF٠٫٠١٤٨١١١ CHF
٢٥ XOF٠٫٠٣٧٠٢٧٦ CHF
٥٠ XOF٠٫٠٧٤٠٥٥٣ CHF
١٠٠ XOF٠٫١٤٨١١١ CHF
٥٠٠ XOF٠٫٧٤٠٥٥٣ CHF
١٬٠٠٠ XOF١٫٤٨١١١ CHF
٥٬٠٠٠ XOF٧٫٤٠٥٥٣ CHF
١٠٬٠٠٠ XOF١٤٫٨١١١ CHF

حوِّل الفرنك السويسري إلى الفرنك الوسط أفريقي

chf
CHF
xof
XOF
١ CHF٦٧٥٫١٧١ XOF
٥ CHF٣٬٣٧٥٫٨٦ XOF
١٠ CHF٦٬٧٥١٫٧١ XOF
٢٥ CHF١٦٬٨٧٩٫٣ XOF
٥٠ CHF٣٣٬٧٥٨٫٦ XOF
١٠٠ CHF٦٧٬٥١٧٫١ XOF
٥٠٠ CHF٣٣٧٬٥٨٦ XOF
١٬٠٠٠ CHF٦٧٥٬١٧١ XOF
٥٬٠٠٠ CHF٣٬٣٧٥٬٨٦٠ XOF
١٠٬٠٠٠ CHF٦٬٧٥١٬٧١٠ XOF

مخطط XOF إلى CHF

1 XOF = ٠ CHF

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الفرنك السويسري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠١٤٩١٤٠٫٠٠١٥١٣٤
منخفض
٠٫٠٠١٤٤٧٧٠٫٠٠١٤٤٧٧
المتوسط
٠٫٠٠١٤٦٧٢٠٫٠٠١٤٨٤٥
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
chf

CHF - الفرنك السويسري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك السويسري هو سعر الصرف للزوج CHF إلى USD. رمز العملة لـ الفرانكات السويسرية هو CHF. رمز العملة هو CHF.

More الفرنك السويسري info

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