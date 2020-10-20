١ XOF إلى CHF

١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠١٤٨١١٠٥٨ الفرنك السويسري
1 CHF = ٦٧٥٫١٧١ XOF
محوّل العملات مِن XE
١ الفرنك الوسط أفريقي =
٠٫٠٠١٤٨١١٠٥٨ الفرنك السويسري
1 CHF = ٦٧٥٫١٧١ XOF
XOF
CHF
|١ XOF
|٠٫٠٠١٤٨١١١ CHF
|٥ XOF
|٠٫٠٠٧٤٠٥٥٣ CHF
|١٠ XOF
|٠٫٠١٤٨١١١ CHF
|٢٥ XOF
|٠٫٠٣٧٠٢٧٦ CHF
|٥٠ XOF
|٠٫٠٧٤٠٥٥٣ CHF
|١٠٠ XOF
|٠٫١٤٨١١١ CHF
|٥٠٠ XOF
|٠٫٧٤٠٥٥٣ CHF
|١٬٠٠٠ XOF
|١٫٤٨١١١ CHF
|٥٬٠٠٠ XOF
|٧٫٤٠٥٥٣ CHF
|١٠٬٠٠٠ XOF
|١٤٫٨١١١ CHF
1 XOF = ٠ CHF
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٤٩١٤
|٠٫٠٠١٥١٣٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٠٠١٤٤٧٧
|٠٫٠٠١٤٤٧٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٠٠١٤٦٧٢
|٠٫٠٠١٤٨٤٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣١٪
|٠٫٢٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.More الفرنك الوسط أفريقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك السويسري هو سعر الصرف للزوج CHF إلى USD. رمز العملة لـ الفرانكات السويسرية هو CHF. رمز العملة هو CHF.More الفرنك السويسري info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings