١ XOF إلى BND

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٢٢٢٧٩٩٦٦ الدولار البروني

1 BND = ٤٤٨٫٨٣٤ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار البروني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار البروني

xof
XOF
bnd
BND
١ XOF٠٫٠٠٢٢٢٨ BND
٥ XOF٠٫٠١١١٤ BND
١٠ XOF٠٫٠٢٢٢٨ BND
٢٥ XOF٠٫٠٥٥٦٩٩٩ BND
٥٠ XOF٠٫١١١٤ BND
١٠٠ XOF٠٫٢٢٢٨ BND
٥٠٠ XOF١٫١١٤ BND
١٬٠٠٠ XOF٢٫٢٢٨ BND
٥٬٠٠٠ XOF١١٫١٤ BND
١٠٬٠٠٠ XOF٢٢٫٢٨ BND

حوِّل الدولار البروني إلى الفرنك الوسط أفريقي

bnd
BND
xof
XOF
١ BND٤٤٨٫٨٣٤ XOF
٥ BND٢٬٢٤٤٫١٧ XOF
١٠ BND٤٬٤٨٨٫٣٤ XOF
٢٥ BND١١٬٢٢٠٫٨ XOF
٥٠ BND٢٢٬٤٤١٫٧ XOF
١٠٠ BND٤٤٬٨٨٣٫٤ XOF
٥٠٠ BND٢٢٤٬٤١٧ XOF
١٬٠٠٠ BND٤٤٨٬٨٣٤ XOF
٥٬٠٠٠ BND٢٬٢٤٤٬١٧٠ XOF
١٠٬٠٠٠ BND٤٬٤٨٨٬٣٤٠ XOF

مخطط XOF إلى BND

1 XOF = ٠ BND

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار البروني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٢٣٧٢٠٫٠٠٢٢٣٨٣
منخفض
٠٫٠٠٢٢٠٨٤٠٫٠٠٢٢٠٨٠
المتوسط
٠٫٠٠٢٢١٨٧٠٫٠٠٢٢٢١٧
التقلب
٠٫١٦٪؜٠٫١٥٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
bnd

BND - الدولار البروني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البروني هو سعر الصرف للزوج BND إلى USD. رمز العملة لـ Bruneian Dollars هو BND. رمز العملة هو $.

More الدولار البروني info

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