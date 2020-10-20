١ XOF إلى BIF

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٤٫٧٣٧٨٥٨٢ الفرنك البوروندي

1 BIF = ٠٫٢١١٠٦٦ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك البوروندي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٠٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الفرنك البوروندي

xof
XOF
bif
BIF
١ XOF٤٫٧٣٧٨٦ BIF
٥ XOF٢٣٫٦٨٩٣ BIF
١٠ XOF٤٧٫٣٧٨٦ BIF
٢٥ XOF١١٨٫٤٤٦ BIF
٥٠ XOF٢٣٦٫٨٩٣ BIF
١٠٠ XOF٤٧٣٫٧٨٦ BIF
٥٠٠ XOF٢٬٣٦٨٫٩٣ BIF
١٬٠٠٠ XOF٤٬٧٣٧٫٨٦ BIF
٥٬٠٠٠ XOF٢٣٬٦٨٩٫٣ BIF
١٠٬٠٠٠ XOF٤٧٬٣٧٨٫٦ BIF

حوِّل الفرنك البوروندي إلى الفرنك الوسط أفريقي

bif
BIF
xof
XOF
١ BIF٠٫٢١١٠٦٦ XOF
٥ BIF١٫٠٥٥٣٣ XOF
١٠ BIF٢٫١١٠٦٦ XOF
٢٥ BIF٥٫٢٧٦٦٥ XOF
٥٠ BIF١٠٫٥٥٣٣ XOF
١٠٠ BIF٢١٫١٠٦٦ XOF
٥٠٠ BIF١٠٥٫٥٣٣ XOF
١٬٠٠٠ BIF٢١١٫٠٦٦ XOF
٥٬٠٠٠ BIF١٬٠٥٥٫٣٣ XOF
١٠٬٠٠٠ BIF٢٬١١٠٫٦٦ XOF

مخطط XOF إلى BIF

1 XOF = ٠ BIF

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الفرنك البوروندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٧٧٤٩٤٫٧٧٤٩
منخفض
٤٫٦٨٦٠٤٫٦٣٤٤
المتوسط
٤٫٧١٦٣٤٫٧١٢١
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
bif

BIF - الفرنك البوروندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك البوروندي هو سعر الصرف للزوج BIF إلى USD. رمز العملة لـ Burundian Francs هو BIF. رمز العملة هو FBu.

More الفرنك البوروندي info

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