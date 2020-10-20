١ XOF إلى AUD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٠٠٢٤٥٨١٦٨٩ الدولار الأسترالي

1 AUD = ٤٠٦٫٨٠٧ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الأسترالي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٥ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدولار الأسترالي

xof
XOF
aud
AUD
١ XOF٠٫٠٠٢٤٥٨٢٩ AUD
٥ XOF٠٫٠١٢٢٩١٥ AUD
١٠ XOF٠٫٠٢٤٥٨٢٩ AUD
٢٥ XOF٠٫٠٦١٤٥٧٣ AUD
٥٠ XOF٠٫١٢٢٩١٥ AUD
١٠٠ XOF٠٫٢٤٥٨٢٩ AUD
٥٠٠ XOF١٫٢٢٩١٥ AUD
١٬٠٠٠ XOF٢٫٤٥٨٢٩ AUD
٥٬٠٠٠ XOF١٢٫٢٩١٥ AUD
١٠٬٠٠٠ XOF٢٤٫٥٨٢٩ AUD

حوِّل الدولار الأسترالي إلى الفرنك الوسط أفريقي

aud
AUD
xof
XOF
١ AUD٤٠٦٫٧٨٦ XOF
٥ AUD٢٬٠٣٣٫٩٣ XOF
١٠ AUD٤٬٠٦٧٫٨٦ XOF
٢٥ AUD١٠٬١٦٩٫٧ XOF
٥٠ AUD٢٠٬٣٣٩٫٣ XOF
١٠٠ AUD٤٠٬٦٧٨٫٦ XOF
٥٠٠ AUD٢٠٣٬٣٩٣ XOF
١٬٠٠٠ AUD٤٠٦٬٧٨٦ XOF
٥٬٠٠٠ AUD٢٬٠٣٣٬٩٣٠ XOF
١٠٬٠٠٠ AUD٤٬٠٦٧٬٨٦٠ XOF

مخطط XOF إلى AUD

1 XOF = ٠ AUD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدولار الأسترالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٥٠٣٢٠٫٠٠٢٥٣٣٥
منخفض
٠٫٠٠٢٤٤٤٥٠٫٠٠٢٤٤٤٥
المتوسط
٠٫٠٠٢٤٦٨٩٠٫٠٠٢٤٨٨٤
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٢٧٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
aud

AUD - الدولار الأسترالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأسترالي هو سعر الصرف للزوج AUD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأسترالية هو AUD. رمز العملة هو $.

More الدولار الأسترالي info

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