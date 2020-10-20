١ XOF إلى AMD

محوّل العملات مِن XE

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1 CFA

‏١ الفرنك الوسط أفريقي =

٠٫٦٣٠٠٨٣٢٤ الدرام الأرميني

1 AMD = ١٫٥٨٧٠٩ XOF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الفرنك الوسط أفريقي إلى الدرام الأرميني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٤٠ UTC

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الدرام الأرميني

xof
XOF
amd
AMD
١ XOF٠٫٦٣٠٠٨٣ AMD
٥ XOF٣٫١٥٠٤٢ AMD
١٠ XOF٦٫٣٠٠٨٣ AMD
٢٥ XOF١٥٫٧٥٢١ AMD
٥٠ XOF٣١٫٥٠٤٢ AMD
١٠٠ XOF٦٣٫٠٠٨٣ AMD
٥٠٠ XOF٣١٥٫٠٤٢ AMD
١٬٠٠٠ XOF٦٣٠٫٠٨٣ AMD
٥٬٠٠٠ XOF٣٬١٥٠٫٤٢ AMD
١٠٬٠٠٠ XOF٦٬٣٠٠٫٨٣ AMD

حوِّل الدرام الأرميني إلى الفرنك الوسط أفريقي

amd
AMD
xof
XOF
١ AMD١٫٥٨٧٠٩ XOF
٥ AMD٧٫٩٣٥٤٦ XOF
١٠ AMD١٥٫٨٧٠٩ XOF
٢٥ AMD٣٩٫٦٧٧٣ XOF
٥٠ AMD٧٩٫٣٥٤٦ XOF
١٠٠ AMD١٥٨٫٧٠٩ XOF
٥٠٠ AMD٧٩٣٫٥٤٦ XOF
١٬٠٠٠ AMD١٬٥٨٧٫٠٩ XOF
٥٬٠٠٠ AMD٧٬٩٣٥٫٤٦ XOF
١٠٬٠٠٠ AMD١٥٬٨٧٠٫٩ XOF

مخطط XOF إلى AMD

1 XOF = ٠ AMD

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إحصاءات 1 الفرنك الوسط أفريقي مقابل الدرام الأرميني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٤١٦٢٠٫٦٤٣٦٥
منخفض
٠٫٦٢٨٦٠٠٫٦٢٧٦٩
المتوسط
٠٫٦٣٣٥٦٠٫٦٣٥٥٩
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٤٤٪؜

معلومات العملات

xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

More الفرنك الوسط أفريقي info
amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info

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