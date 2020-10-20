١ XCD إلى USD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 $

‏١٫٠٠ دولار شرق الكاريبي =

٠٫٣٧٠٢٩١٢٩ الدولار الأمريكي

1 USD = ٢٫٧٠٠٥٨ XCD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
دولار شرق الكاريبي إلى الدولار الأمريكي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:١٠ UTC

حوِّل دولار شرق الكاريبي إلى الدولار الأمريكي

xcd
XCD
usd
USD
١ XCD٠٫٣٧٠٢٩١ USD
٥ XCD١٫٨٥١٤٦ USD
١٠ XCD٣٫٧٠٢٩١ USD
٢٥ XCD٩٫٢٥٧٢٨ USD
٥٠ XCD١٨٫٥١٤٦ USD
١٠٠ XCD٣٧٫٠٢٩١ USD
٥٠٠ XCD١٨٥٫١٤٦ USD
١٬٠٠٠ XCD٣٧٠٫٢٩١ USD
٥٬٠٠٠ XCD١٬٨٥١٫٤٦ USD
١٠٬٠٠٠ XCD٣٬٧٠٢٫٩١ USD

حوِّل الدولار الأمريكي إلى دولار شرق الكاريبي

usd
USD
xcd
XCD
١ USD٢٫٧٠٠٥٨ XCD
٥ USD١٣٫٥٠٢٩ XCD
١٠ USD٢٧٫٠٠٥٨ XCD
٢٥ USD٦٧٫٥١٤٤ XCD
٥٠ USD١٣٥٫٠٢٩ XCD
١٠٠ USD٢٧٠٫٠٥٨ XCD
٥٠٠ USD١٬٣٥٠٫٢٩ XCD
١٬٠٠٠ USD٢٬٧٠٠٫٥٨ XCD
٥٬٠٠٠ USD١٣٬٥٠٢٫٩ XCD
١٠٬٠٠٠ USD٢٧٬٠٠٥٫٨ XCD

مخطط XCD إلى USD

1 XCD = ٠ USD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 دولار شرق الكاريبي مقابل الدولار الأمريكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٧٠٣٧٠٫٣٧٠٣٧
منخفض
٠٫٣٦٩٩٩٠٫٣٦٩٦٠
المتوسط
٠٫٣٧٠١٦٠٫٣٧٠١٨
التقلب
٠٫٠٥٪؜٠٫٠٦٪؜

معلومات العملات

xcd

XCD - دولار شرق الكاريبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.

More دولار شرق الكاريبي info
usd

USD - الدولار الأمريكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأمريكي هو سعر الصرف للزوج USD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأمريكية هو USD. رمز العملة هو $.

More الدولار الأمريكي info

أزواج العملات دولار شرق الكاريبي (XCD) الشهيرة

eur

XCD إلى EUR

gbp

XCD إلى GBP

jpy

XCD إلى JPY

cad

XCD إلى CAD

aud

XCD إلى AUD

chf

XCD إلى CHF

cny

XCD إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings