١ XCD إلى AUD

محوّل العملات مِن XE

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1 $

‏١٫٠٠ دولار شرق الكاريبي =

٠٫٥٥١٨٦١٢٣ الدولار الأسترالي

1 AUD = ١٫٨١٢٠٥ XCD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
دولار شرق الكاريبي إلى الدولار الأسترالي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٢٣:٠٩ UTC

حوِّل دولار شرق الكاريبي إلى الدولار الأسترالي

xcd
XCD
aud
AUD
١ XCD٠٫٥٥١٨٦١ AUD
٥ XCD٢٫٧٥٩٣١ AUD
١٠ XCD٥٫٥١٨٦١ AUD
٢٥ XCD١٣٫٧٩٦٥ AUD
٥٠ XCD٢٧٫٥٩٣١ AUD
١٠٠ XCD٥٥٫١٨٦١ AUD
٥٠٠ XCD٢٧٥٫٩٣١ AUD
١٬٠٠٠ XCD٥٥١٫٨٦١ AUD
٥٬٠٠٠ XCD٢٬٧٥٩٫٣١ AUD
١٠٬٠٠٠ XCD٥٬٥١٨٫٦١ AUD

حوِّل الدولار الأسترالي إلى دولار شرق الكاريبي

aud
AUD
xcd
XCD
١ AUD١٫٨١٢٠٥ XCD
٥ AUD٩٫٠٦٠٢٥ XCD
١٠ AUD١٨٫١٢٠٥ XCD
٢٥ AUD٤٥٫٣٠١٢ XCD
٥٠ AUD٩٠٫٦٠٢٥ XCD
١٠٠ AUD١٨١٫٢٠٥ XCD
٥٠٠ AUD٩٠٦٫٠٢٥ XCD
١٬٠٠٠ AUD١٬٨١٢٫٠٥ XCD
٥٬٠٠٠ AUD٩٬٠٦٠٫٢٥ XCD
١٠٬٠٠٠ AUD١٨٬١٢٠٫٥ XCD

مخطط XCD إلى AUD

1 XCD = ٠ AUD

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إحصاءات 1 دولار شرق الكاريبي مقابل الدولار الأسترالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٦٢٥٣٠٫٥٧٧١٨
منخفض
٠٫٥٥٣٠٨٠٫٥٥٢٤٦
المتوسط
٠٫٥٥٧٢٦٠٫٥٦١٢٦
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٤٦٪؜

معلومات العملات

xcd

XCD - دولار شرق الكاريبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.

More دولار شرق الكاريبي info
aud

AUD - الدولار الأسترالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأسترالي هو سعر الصرف للزوج AUD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأسترالية هو AUD. رمز العملة هو $.

More الدولار الأسترالي info

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