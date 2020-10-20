١ WST إلى XAF

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٢٢١٫٧٦٩٥٣ الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

1 XAF = ٠٫٠٠٤٥٠٩١٩ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

wst
WST
xaf
XAF
١ WST٢٢١٫٧٧ XAF
٥ WST١٬١٠٨٫٨٥ XAF
١٠ WST٢٬٢١٧٫٧ XAF
٢٥ WST٥٬٥٤٤٫٢٤ XAF
٥٠ WST١١٬٠٨٨٫٥ XAF
١٠٠ WST٢٢٬١٧٧ XAF
٥٠٠ WST١١٠٬٨٨٥ XAF
١٬٠٠٠ WST٢٢١٬٧٧٠ XAF
٥٬٠٠٠ WST١٬١٠٨٬٨٥٠ XAF
١٠٬٠٠٠ WST٢٬٢١٧٬٧٠٠ XAF

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي إلى تالا ساموية

xaf
XAF
wst
WST
١ XAF٠٫٠٠٤٥٠٩١٩ WST
٥ XAF٠٫٠٢٢٥٤٥٩ WST
١٠ XAF٠٫٠٤٥٠٩١٩ WST
٢٥ XAF٠٫١١٢٧٣ WST
٥٠ XAF٠٫٢٢٥٤٥٩ WST
١٠٠ XAF٠٫٤٥٠٩١٩ WST
٥٠٠ XAF٢٫٢٥٤٥٩ WST
١٬٠٠٠ XAF٤٫٥٠٩١٩ WST
٥٬٠٠٠ XAF٢٢٫٥٤٥٩ WST
١٠٬٠٠٠ XAF٤٥٫٠٩١٩ WST

مخطط WST إلى XAF

1 WST = ٠ XAF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٢٤٫٨٣٢٢٩٫٣٠
منخفض
٢١٩٫٩٤٢١٩٫٥٩
المتوسط
٢٢٣٫٢٥٢٢٢٫٢٦
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
xaf

XAF - الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي هو سعر الصرف للزوج XAF إلى USD. رمز العملة لـ Central African Francs هو XAF. رمز العملة هو FCFA.

More الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي info

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