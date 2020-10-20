١ WST إلى USD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٣٦٥٠٩٧٦٧ الدولار الأمريكي

1 USD = ٢٫٧٣٨٩٩ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدولار الأمريكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٦ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدولار الأمريكي

wst
WST
usd
USD
١ WST٠٫٣٦٥٠٩٨ USD
٥ WST١٫٨٢٥٤٩ USD
١٠ WST٣٫٦٥٠٩٨ USD
٢٥ WST٩٫١٢٧٤٤ USD
٥٠ WST١٨٫٢٥٤٩ USD
١٠٠ WST٣٦٫٥٠٩٨ USD
٥٠٠ WST١٨٢٫٥٤٩ USD
١٬٠٠٠ WST٣٦٥٫٠٩٨ USD
٥٬٠٠٠ WST١٬٨٢٥٫٤٩ USD
١٠٬٠٠٠ WST٣٬٦٥٠٫٩٨ USD

حوِّل الدولار الأمريكي إلى تالا ساموية

usd
USD
wst
WST
١ USD٢٫٧٣٨٩٩ WST
٥ USD١٣٫٦٩٥ WST
١٠ USD٢٧٫٣٨٩٩ WST
٢٥ USD٦٨٫٤٧٤٨ WST
٥٠ USD١٣٦٫٩٥ WST
١٠٠ USD٢٧٣٫٨٩٩ WST
٥٠٠ USD١٬٣٦٩٫٥ WST
١٬٠٠٠ USD٢٬٧٣٨٫٩٩ WST
٥٬٠٠٠ USD١٣٬٦٩٥ WST
١٠٬٠٠٠ USD٢٧٬٣٨٩٫٩ WST

مخطط WST إلى USD

1 WST = ٠ USD

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدولار الأمريكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٦٧٧٠٠٫٣٧٢٨٤
منخفض
٠٫٣٦٣٩١٠٫٣٥٨٩٣
المتوسط
٠٫٣٦٦٠٦٠٫٣٦٤٧٧
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
usd

USD - الدولار الأمريكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأمريكي هو سعر الصرف للزوج USD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأمريكية هو USD. رمز العملة هو $.

More الدولار الأمريكي info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

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chf

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cny

WST إلى CNY

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