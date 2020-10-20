١ WST إلى TND

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٫١٣٩٩٥٥١ الدينار التونسي

1 TND = ٠٫٨٧٧٢٢٨ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدينار التونسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٢ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدينار التونسي

wst
WST
tnd
TND
١ WST١٫١٣٩٩٦ TND
٥ WST٥٫٦٩٩٧٨ TND
١٠ WST١١٫٣٩٩٦ TND
٢٥ WST٢٨٫٤٩٨٩ TND
٥٠ WST٥٦٫٩٩٧٨ TND
١٠٠ WST١١٣٫٩٩٦ TND
٥٠٠ WST٥٦٩٫٩٧٨ TND
١٬٠٠٠ WST١٬١٣٩٫٩٦ TND
٥٬٠٠٠ WST٥٬٦٩٩٫٧٨ TND
١٠٬٠٠٠ WST١١٬٣٩٩٫٦ TND

حوِّل الدينار التونسي إلى تالا ساموية

tnd
TND
wst
WST
١ TND٠٫٨٧٧٢٢٨ WST
٥ TND٤٫٣٨٦١٤ WST
١٠ TND٨٫٧٧٢٢٨ WST
٢٥ TND٢١٫٩٣٠٧ WST
٥٠ TND٤٣٫٨٦١٤ WST
١٠٠ TND٨٧٫٧٢٢٨ WST
٥٠٠ TND٤٣٨٫٦١٤ WST
١٬٠٠٠ TND٨٧٧٫٢٢٨ WST
٥٬٠٠٠ TND٤٬٣٨٦٫١٤ WST
١٠٬٠٠٠ TND٨٬٧٧٢٫٢٨ WST

مخطط WST إلى TND

1 WST = ٠ TND

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدينار التونسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫١٥٢٥١٫١٧٣٢
منخفض
١٫١٣٤٨١٫١٢٤٥
المتوسط
١٫١٤٥٦١٫١٤١٣
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٧٦٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
tnd

TND - الدينار التونسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار التونسي هو سعر الصرف للزوج TND إلى USD. رمز العملة لـ Tunisian Dinars هو TND. رمز العملة هو د.ت.

More الدينار التونسي info

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