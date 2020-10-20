١ WST إلى PHP

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٢١٫٣٨٩٤٨٠ البيزو الفلبيني

1 PHP = ٠٫٠٤٦٧٥٢٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى البيزو الفلبيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٥ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى البيزو الفلبيني

wst
WST
php
PHP
١ WST٢١٫٣٨٩٥ PHP
٥ WST١٠٦٫٩٤٧ PHP
١٠ WST٢١٣٫٨٩٥ PHP
٢٥ WST٥٣٤٫٧٣٧ PHP
٥٠ WST١٬٠٦٩٫٤٧ PHP
١٠٠ WST٢٬١٣٨٫٩٥ PHP
٥٠٠ WST١٠٬٦٩٤٫٧ PHP
١٬٠٠٠ WST٢١٬٣٨٩٫٥ PHP
٥٬٠٠٠ WST١٠٦٬٩٤٧ PHP
١٠٬٠٠٠ WST٢١٣٬٨٩٥ PHP

حوِّل البيزو الفلبيني إلى تالا ساموية

php
PHP
wst
WST
١ PHP٠٫٠٤٦٧٥٢ WST
٥ PHP٠٫٢٣٣٧٦ WST
١٠ PHP٠٫٤٦٧٥٢ WST
٢٥ PHP١٫١٦٨٨ WST
٥٠ PHP٢٫٣٣٧٦ WST
١٠٠ PHP٤٫٦٧٥٢ WST
٥٠٠ PHP٢٣٫٣٧٦ WST
١٬٠٠٠ PHP٤٦٫٧٥٢ WST
٥٬٠٠٠ PHP٢٣٣٫٧٦ WST
١٠٬٠٠٠ PHP٤٦٧٫٥٢ WST

مخطط WST إلى PHP

1 WST = ٠ PHP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل البيزو الفلبيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢١٫٦٠٣٢١٫٨١٧
منخفض
٢١٫٣٤٦٢٠٫٤٤٣
المتوسط
٢١٫٤٩٢٢١٫١٢٦
التقلب
٠٫٢٨٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
php

PHP - البيزو الفلبيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الفلبيني هو سعر الصرف للزوج PHP إلى USD. رمز العملة لـ Philippine Pesos هو PHP. رمز العملة هو ₱.

More البيزو الفلبيني info

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