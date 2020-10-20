١ WST إلى LBP

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٣٣٬١٥٣٫٩٥٨ الجنيه اللبناني

1 LBP = ٠٫٠٠٠٠٣٠١٦٢٣ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الجنيه اللبناني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٠ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الجنيه اللبناني

wst
WST
lbp
LBP
١ WST٣٣٬١٥٤ LBP
٥ WST١٦٥٬٧٧٠ LBP
١٠ WST٣٣١٬٥٤٠ LBP
٢٥ WST٨٢٨٬٨٤٩ LBP
٥٠ WST١٬٦٥٧٬٧٠٠ LBP
١٠٠ WST٣٬٣١٥٬٤٠٠ LBP
٥٠٠ WST١٦٬٥٧٧٬٠٠٠ LBP
١٬٠٠٠ WST٣٣٬١٥٤٬٠٠٠ LBP
٥٬٠٠٠ WST١٦٥٬٧٧٠٬٠٠٠ LBP
١٠٬٠٠٠ WST٣٣١٬٥٤٠٬٠٠٠ LBP

حوِّل الجنيه اللبناني إلى تالا ساموية

lbp
LBP
wst
WST
١ LBP٠٫٠٠٠٠٣٠١٦٢٣ WST
٥ LBP٠٫٠٠٠١٥٠٨١٢ WST
١٠ LBP٠٫٠٠٠٣٠١٦٢٣ WST
٢٥ LBP٠٫٠٠٠٧٥٤٠٥٨ WST
٥٠ LBP٠٫٠٠١٥٠٨١٢ WST
١٠٠ LBP٠٫٠٠٣٠١٦٢٣ WST
٥٠٠ LBP٠٫٠١٥٠٨١٢ WST
١٬٠٠٠ LBP٠٫٠٣٠١٦٢٣ WST
٥٬٠٠٠ LBP٠٫١٥٠٨١٢ WST
١٠٬٠٠٠ LBP٠٫٣٠١٦٢٣ WST

مخطط WST إلى LBP

1 WST = ٠ LBP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الجنيه اللبناني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٣٬٦٠٩٣٣٬٧٠٨
منخفض
٣٢٬٨١٩٣٢٬٢٢٠
المتوسط
٣٣٬٢٣٤٣٣٬١٤٨
التقلب
٠٫٩٣٪؜٠٫٩٣٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
lbp

LBP - الجنيه اللبناني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه اللبناني هو سعر الصرف للزوج LBP إلى USD. رمز العملة لـ Lebanese Pounds هو LBP. رمز العملة هو £.

More الجنيه اللبناني info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

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