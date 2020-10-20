١ WST إلى ILS

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٫٣٦٤٤٣٠٩ الشيكل الإسرائيلي

1 ILS = ٠٫٧٣٢٩٠٦ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الشيكل الإسرائيلي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٤ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الشيكل الإسرائيلي

wst
WST
ils
ILS
١ WST١٫٣٦٤٤٣ ILS
٥ WST٦٫٨٢٢١٥ ILS
١٠ WST١٣٫٦٤٤٣ ILS
٢٥ WST٣٤٫١١٠٨ ILS
٥٠ WST٦٨٫٢٢١٥ ILS
١٠٠ WST١٣٦٫٤٤٣ ILS
٥٠٠ WST٦٨٢٫٢١٥ ILS
١٬٠٠٠ WST١٬٣٦٤٫٤٣ ILS
٥٬٠٠٠ WST٦٬٨٢٢٫١٥ ILS
١٠٬٠٠٠ WST١٣٬٦٤٤٫٣ ILS

حوِّل الشيكل الإسرائيلي إلى تالا ساموية

ils
ILS
wst
WST
١ ILS٠٫٧٣٢٩٠٦ WST
٥ ILS٣٫٦٦٤٥٣ WST
١٠ ILS٧٫٣٢٩٠٦ WST
٢٥ ILS١٨٫٣٢٢٧ WST
٥٠ ILS٣٦٫٦٤٥٣ WST
١٠٠ ILS٧٣٫٢٩٠٦ WST
٥٠٠ ILS٣٦٦٫٤٥٣ WST
١٬٠٠٠ ILS٧٣٢٫٩٠٦ WST
٥٬٠٠٠ ILS٣٬٦٦٤٫٥٣ WST
١٠٬٠٠٠ ILS٧٬٣٢٩٫٠٦ WST

مخطط WST إلى ILS

1 WST = ٠ ILS

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الشيكل الإسرائيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٣٨٣١١٫٤٢٤٠
منخفض
١٫٣٣٩٤١٫٣٣٦١
المتوسط
١٫٣٦٧٧١٫٣٦١٤
التقلب
٠٫٥٥٪؜٠٫٩٤٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
ils

ILS - الشيكل الإسرائيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشيكل الإسرائيلي هو سعر الصرف للزوج ILS إلى USD. رمز العملة لـ Israeli New Shekels هو ILS. رمز العملة هو ₪.

More الشيكل الإسرائيلي info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

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